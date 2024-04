Bericht: Aktivistin getötet - Irans Justiz dementiert

Laut der investigativen Recherche hatten drei Mitglieder der Sicherheitskräfte die junge Frau damals in einem Lieferwagen sexuell attackiert. Als Schakarami sich zu wehren versuchte, hätten die Männer auf sie eingeschlagen, was schließlich zu ihrem Tod führte. Zuvor hatte die Aktivistin an Demonstrationen teilgenommen. Auf einem später viel geteilten Video in den sozialen Medien ist Schakarami zu sehen, wie sie Kopftücher anzündete - ein Symbol des Protests damals gegen das System der Islamischen Republik.