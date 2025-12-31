Demonstrationen Bericht: Erste Verhaftungen bei Protesten im Iran gemeldet Die Proteste im Iran weiten sich nicht nur aus. Inzwischen gab es auch erste Verhaftungen. 31.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: -/Fars News Agency/AP/dpa Bei den Protesten in Iran ist es zu ersten Verhaftungen gekommen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Demonstrationen Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf Nach Protesten im Iran zeigt sich Präsident Peseschkian versöhnlich und ruft zum Dialog auf. Ob die Demonstranten zu Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen bereit sind, ist unklar. 30.12.2025 Menschenrechte Weiterer Demonstrant im Iran hingerichtet Mit der Hinrichtung von Mohammed Ghobadlu setzt der Iran ein weiteres Zeichen der Härte gegen die Protestbewegung. Der 23-Jährige soll für den Tod eines Polizisten verantwortlich gewesen sein. 23.01.2024 Kurdenregion Jahrestag des Todes von Amini: Angespannte Lage im Iran Zum ersten Mal jährt sich der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, der in der Islamischen Republik die schwersten Proteste seit Jahrzehnten auslöste. Der Staat will neue Proteste mit allen Mitteln verhindern. 17.09.2023 Konflikte Iran: Protestführer festgenommen und Panzer verlegt Der Tod von Jina Mahsa Amini löste die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Jetzt soll es zu Festnahmen gekommen sein - unter anderem in Deutschland. Aber auch im Iran passiert einiges. 13.09.2023 Kriminalität Iranischer Geheimdienst mit Bericht zu Vergiftungswelle Seit Monaten sorgen mysteriöse Vergiftungsfälle an Mädchenschulen im Iran für Unruhe. Familien ließen aus Sorge ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Nun stellt der Geheimdienst einen Bericht vor. 28.04.2023