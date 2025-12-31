Bild
Demonstrationen

Bericht: Erste Verhaftungen bei Protesten im Iran gemeldet

Die Proteste im Iran weiten sich nicht nur aus. Inzwischen gab es auch erste Verhaftungen.

Bei den Protesten in Iran ist es zu ersten Verhaftungen gekommen.
Bei den Protesten in Iran ist es zu ersten Verhaftungen gekommen. (Archivbild)
Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf
Demonstrationen

Protest in Teheran: Präsident Peseschkian ruft zu Dialog auf

Nach Protesten im Iran zeigt sich Präsident Peseschkian versöhnlich und ruft zum Dialog auf. Ob die Demonstranten zu Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen bereit sind, ist unklar.

30.12.2025

Weiterer Demonstrant im Iran hingerichtet
Menschenrechte

Weiterer Demonstrant im Iran hingerichtet

Mit der Hinrichtung von Mohammed Ghobadlu setzt der Iran ein weiteres Zeichen der Härte gegen die Protestbewegung. Der 23-Jährige soll für den Tod eines Polizisten verantwortlich gewesen sein.

23.01.2024

Kurdenregion

Jahrestag des Todes von Amini: Angespannte Lage im Iran

Zum ersten Mal jährt sich der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, der in der Islamischen Republik die schwersten Proteste seit Jahrzehnten auslöste. Der Staat will neue Proteste mit allen Mitteln verhindern.

17.09.2023

Konflikte

Iran: Protestführer festgenommen und Panzer verlegt

Der Tod von Jina Mahsa Amini löste die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Jetzt soll es zu Festnahmen gekommen sein - unter anderem in Deutschland. Aber auch im Iran passiert einiges.

13.09.2023

Kriminalität

Iranischer Geheimdienst mit Bericht zu Vergiftungswelle

Seit Monaten sorgen mysteriöse Vergiftungsfälle an Mädchenschulen im Iran für Unruhe. Familien ließen aus Sorge ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Nun stellt der Geheimdienst einen Bericht vor.

28.04.2023