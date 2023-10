Bericht: Trumps Ex-Stabschef kooperiert mit Bundesermittlern

Washington (dpa) - Der frühere US-Präsident Donald Trump gerät zunehmend unter Druck durch frühere Weggefährten, die in Verfahren gegen ihn mit der Justiz kooperieren.

Der US-Fernsehsender ABC berichtete gestern Abend (Ortszeit), Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, habe mehrfach mit dem Team von Sonderermittler Jack Smith gesprochen - in dem Verfahren gegen Trump auf Bundesebene zur Beeinflussung der Präsidentenwahl 2020. Meadows habe dabei auch vor einem Geschworenengremium, einer sogenannten Grand Jury, ausgesagt. Im Gegenzug für eine Aussage unter Eid sei ihm Immunität in dem Fall zugesagt worden.

Meadows habe die Bundesermittler darüber informiert, dass er Trump in den Wochen nach der Wahl wiederholt gesagt habe, dessen Behauptungen über großangelegten Wahlbetrug seien unbegründet. Dem Bericht zufolge gab Meadows auch an, Trump sei gegenüber der Öffentlichkeit «unehrlich» gewesen mit seinen Behauptungen, dass er die Wahl gewonnen habe. Belastende Aussagen dieser Art könnten Trump womöglich schaden in dem Prozess, der im März 2024 beginnen soll.