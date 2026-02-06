Bericht: UN lockert Sanktionen für Hilfe nach Nordkorea

Seoul (dpa) - Die Vereinten Nationen planen laut einem Medienbericht mit politischer Unterstützung der US-Regierung, wieder humanitäre Hilfslieferungen nach Nordkorea zuzulassen. Siebzehn humanitäre Hilfsprojekte sollen die notwendige Ausnahmeregelung eines entsprechenden UN-Sanktionsausschusses erhalten haben, wie die Tageszeitung «Korea Herald» unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Außenministeriums berichtet.

Zuvor hat die US-Regierung unter Donald Trump solche Ausnahmeregelungen unter anderem mit der Begründung blockiert, Hilfslieferungen könnten von der Regierung unter Machthaber Kim Jong Un zweckentfremdet werden. Südkoreas amtierende Regierung unter Präsident Lee Jae Myung vertritt die Ansicht, dass humanitäre Lieferungen ungeachtet von politischen Bedingungen gewährleistet werden sollen.

Es handelt sich bei den genehmigten Initiativen laut «Korea Herald» um Hilfsprojekte, die von Südkorea, den USA sowie internationalen Organisationen geleitet werden. Wegen des Atomwaffenprogramms und der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ist Nordkorea mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt.

Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa Laut der UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, ist der Zugang zu Lebensmitteln für viele Nordkoreaner nach wie vor ein Problem.