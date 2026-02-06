UN-Sanktionen

Bericht: UN lockert Sanktionen für Hilfe nach Nordkorea

Mit Unterstützung von US-Präsident Donald Trump werden wohl erstmals seit langem wieder Hilfsprojekte für Nordkorea zugelassen. Die humanitäre Lage im Land bleibt angespannt.

Nordkorea wird wegen des von Machthaber Kim Jong Un geförderten Atomwaffenprogramm mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt. (Archivbild) Foto: Uncredited/KCNA via KNS/AP/dpa
Nordkorea wird wegen des von Machthaber Kim Jong Un geförderten Atomwaffenprogramm mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt. (Archivbild)

Seoul (dpa) - Die Vereinten Nationen planen laut einem Medienbericht mit politischer Unterstützung der US-Regierung, wieder humanitäre Hilfslieferungen nach Nordkorea zuzulassen. Siebzehn humanitäre Hilfsprojekte sollen die notwendige Ausnahmeregelung eines entsprechenden UN-Sanktionsausschusses erhalten haben, wie die Tageszeitung «Korea Herald» unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Außenministeriums berichtet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuvor hat die US-Regierung unter Donald Trump solche Ausnahmeregelungen unter anderem mit der Begründung blockiert, Hilfslieferungen könnten von der Regierung unter Machthaber Kim Jong Un zweckentfremdet werden. Südkoreas amtierende Regierung unter Präsident Lee Jae Myung vertritt die Ansicht, dass humanitäre Lieferungen ungeachtet von politischen Bedingungen gewährleistet werden sollen. 

Es handelt sich bei den genehmigten Initiativen laut «Korea Herald» um Hilfsprojekte, die von Südkorea, den USA sowie internationalen Organisationen geleitet werden. Wegen des Atomwaffenprogramms und der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ist Nordkorea mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt. 

Laut der UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, ist der Zugang zu Lebensmitteln für viele Nordkoreaner nach wie vor ein Problem. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Laut der UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, ist der Zugang zu Lebensmitteln für viele Nordkoreaner nach wie vor ein Problem.

Die humanitäre Situation in Nordkorea bleibt angespannt. «Der Zugang zu Nahrungsmitteln ist nach wie vor ein Problem», sagte Elizabeth Salmón, UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtssituation in Nordkorea, während ihres Besuchs in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Laut einem im Vorjahr publizierten UN-Bericht sind knapp 46 Prozent der nordkoreanischen Bevölkerung unterernährt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Korea-Konflikt

Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen

Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.

29.10.2025

Nordkoreaner nach Grenzübertritt in Südkorea festgenommen
Korea-Konflikt

Nordkoreaner nach Grenzübertritt in Südkorea festgenommen

Die Grenze zwischen den zwei Koreas ist militärisch hochgerüstet und gilt als nahezu unpassierbar. Dennoch ist einem Mann nun die gefährliche Route gelungen. Seine Motive sind noch unklar.

04.07.2025

Konflikte

Südkorea: Nordkorea setzt Artillerieübungen fort

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel spitzte sich zuletzt weiter zu. Am Freitag hatten Schießübungen Alarm ausgelöst. Nun feuert Nordkoreas Militär erneut Artilleriegeschosse nahe der Seegrenze ab.

06.01.2024

Konflikte

Nordkorea feuert Granaten nahe Seegrenze mit Südkorea ab

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist so angespannt wie seit Jahren nicht mehr. Neue Schießübungen Nordkoreas lösen Alarm auf grenznahen südkoreanischen Inseln aus. Südkoreas Artillerie reagiert.

05.01.2024

Konflikte

Südkorea: Nordkorea testet offenbar Interkontinentalrakete

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bleibt sehr angespannt. Innerhalb weniger Stunden testet Nordkorea zwei ballistische Raketen. Diesmal ist es auch eine Machtdemonstration gegenüber den USA.

18.12.2023