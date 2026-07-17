Eskalation im Iran-Krieg

Berichte: USA greifen Brücken und Flughafen im Iran an

US-Präsident Trump hatte dem Iran diese Woche mit Angriffen auf Brücken gedroht - nun gibt es iranischen Medien zufolge erste Attacken auf Verbindungen im Süden. Auch ein Flughafen war demnach Ziel.

Iranischen Medienberichten zufolge haben die USA Brücken im Iran angegriffen. (Archivbild) Foto: Kendall Torres Cortés/dpa
Iranischen Medienberichten zufolge haben die USA Brücken im Iran angegriffen. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Iranischen Medienberichten zufolge hat das US-Militär zwei Brücken sowie einen Flughafen im Iran angegriffen. Bei den jüngsten US-Attacken auf die Provinz Hormusgan im Süden seien die Kahurestan- und die Gariveh-Brücke auf den Verkehrsachsen der Provinz getroffen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Provinzverwaltung. Die Straßen zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei vollständig gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region. 

Bei dem Angriff seien zwei Menschen getötet und vier weiter verletzt worden. Es gab keine näheren Angaben zu den genauen Schäden. Laut dem regierungstreuen Sender Press TV wurden insgesamt drei Brücken bei den Angriffen getroffen. 

Bericht: Flughafen Iranschahr ohne Strom 

Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut der US-Zeitung «New York Times» als wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren des Irans. 

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Laut dem Staatssender Irib wurde auch der Flughafen in Iranschahr in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan getroffen. Laut Press TV schlug mindestens ein Geschoss ein. Die dabei ausgebrochenen Brände seien inzwischen gelöscht, die Stromversorgung am Flughafen sei jedoch unterbrochen, berichtete ein Irib-Korrespondent. Tote gebe es nicht. 

US-Angriffe in der sechsten Nacht in Folge 

Davor hatte das US-Militär für die sechste Nacht in Folge den Start neuer Angriffe gegen den Iran verkündet. Diese seien am Donnerstag um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, «die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen.» US-Präsident Donald Trump hatte erst diese Woche damit gedroht, die Angriffe im Iran auf Kraftwerke und Brücken auszuweiten.

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