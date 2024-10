Biden holt Berlin-Besuch voraussichtlich kommende Woche nach

Washington (dpa) - US-Präsident Joe Biden will seinen Deutschland-Besuch wahrscheinlich in der kommenden Woche nachholen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins «Spiegel» und der Deutschen Presse-Agentur gibt es Planungen für Treffen mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang aber nicht.