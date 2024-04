Biden kündigt neues Paket mit Militärhilfe für Ukraine an

Es handle sich dabei nicht nur um eine Investition in die Sicherheit der Ukraine, sondern auch in die Sicherheit Europas. Biden warnte, dass Russland als nächsten Schritt einen Nato-Partner angreifen könnte. «Wir hätten keine andere Wahl, als ihnen zu Hilfe zu kommen, so wie unsere Nato-Verbündeten uns nach den Anschlägen vom 11. September zu Hilfe gekommen sind.»

Im Garten des Weißen Hauses in Washington war am Ostermontag schwer was los. Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben Hunderte Kinder zum Ostereierrollen eingeladen.

Die vom Kongress verabschiedeten und von Biden unterzeichneten Milliarden-Hilfen sehen unter anderem Mittel für die Aufstockung von Waffen und Munition im Bestand des US-Militärs vor. Dieses Geld geht somit nur indirekt an die Ukraine, da die USA das von Russland angegriffene Land in der Regel mit Ausrüstung aus eigenen Beständen ausstatten - was häufig schneller geht, als bei der Industrie neu zu bestellen. Biden kündigte nun an, der Ukraine in dem neuen Militärpaket wieder militärische Ausrüstung aus den eigenen Beständen zukommen zu lassen.