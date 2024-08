Biden und Lula fordern Veröffentlichung von Wahldaten

Nach der Präsidentenwahl am Sonntag hatte der Nationale Wahlrat den seit 2013 regierenden autoritären Staatschef Nicolás Maduro offiziell zum Sieger erklärt. Allerdings veröffentlichte das Wahlamt bislang nicht die aufgeschlüsselten Resultate der Stimmbezirke. Die Opposition warf der Regierung Wahlfälschung vor und beharrt darauf, dass ihr Kandidat Edmundo González Urrutia in allen Bundesstaaten die meisten Stimmen bekommen habe. Auch die USA, die EU, die Organisation Amerikanischer Staaten und eine Reihe lateinamerikanischer Länder bezweifeln das offizielle Wahlergebnis.

Regierung und Opposition erklären sich in Venezuela gleichermaßen zum Sieger. Wie vertrauenswürdig ist die Wahlbehörde - und welche Gründe für eine Manipulation führt die Opposition an?

Nach der umstrittenen Wiederwahl des autoritären Präsidenten fühlt sich die Opposition in Venezuela um ihren Sieg betrogen. Auch im Ausland gibt es Zweifel am Ergebnis.

Die Zeichen stehen auf Konfrontation: Die Regierungsgegner wollen sich den Sieg nicht nehmen lassen, der Präsident klammert sich an die Macht. Auf den Straßen in Venezuela brodelt es.

Angesichts der angespannten Lage bot die Regierung von Costa Rica sowohl Machado als auch González und weiteren in Venezuela politisch Verfolgten Asyl an. Die Oppositionsführerin bedankte sich, will nach eigenen Worten vorerst allerdings in ihrer Heimat bleiben. «Es liegt in meiner Verantwortung, den Kampf an der Seite der Menschen fortzusetzen», schrieb sie auf X.