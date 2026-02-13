Münchner Sicherheitskonferenz

BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe

Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.

BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)

München (dpa) - Als Reaktion auf die hybride Kriegsführung Russlands spricht sich der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, künftig für vergleichbare Gegenmaßnahmen aus - auch von Deutschland. Letztlich müsse Russland klargemacht werden, dass es Konsequenzen haben werde, wenn es so weitermache, sagte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz. «Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir viel öfter beweisen sollten, dass wir in der Lage sind, sehr ähnliche Dinge zu tun, damit auch die andere Seite den Schmerz spürt.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Abschreckung funktioniert noch nicht

Bisher funktioniere die Abschreckung noch nicht, sagte Jäger. Das werfe die Frage auf, «ob wir diese Entwicklungen einfach weiter beobachten und dokumentieren wollen oder ob wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir aktive Gegenmaßnahmen ergreifen müssen», sagte Jäger. «Meiner Meinung nach muss und wird der Dienst operativer werden.» Dies gelte auch für den BND.

Jäger betonte, Russland stünden bis zu 60.000 Geheimdienstmitarbeiter weltweit zur Verfügung, «wobei eine noch größere Zahl von kooptierten Personen – ehemalige Militärangehörige, Beschaffungshelfer und andere Stellvertreter – noch nicht einmal mitgezählt ist». Das Bundeskriminalamt habe 2025 3.021 mutmaßliche Sabotagefälle und mehr als 2.000 Drohnenstandorte registriert. «Es ist wahrscheinlich, dass russische Akteure und ihre Telegram-Agenten hinter zahlreichen dieser Vorfälle stecken.» 

Öffentlichkeit muss verstehen, wie Russland handelt und denkt

Die Auseinandersetzung mit hybrider Kriegsführung erfordere einen gesamtstaatlichen Ansatz, sagte Jäger. «Die Abschreckung hybrider Kriegsführung beginnt mit Resilienz, und Resilienz beginnt mit dem Verständnis der russischen Denk- und Handlungsweise - nicht nur unter Experten und Politikern, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit.» Die Öffentlichkeit sei das Hauptziel und müsse verstehen, «dass scheinbar zusammenhanglose hybride Aktivitäten strategisch miteinander verbundene feindselige Handlungen sind».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hybride Angriffe: Russischer Botschafter einbestellt
Desinformationskampagne

Hybride Angriffe: Russischer Botschafter einbestellt

Falschnachrichten, Fake-Videos und eine Hacker-Attacke: Die Bundesregierung ordnet Russland hybride Angriffe unter anderem auf den Bundestagswahlkampf zu - und fasst Konsequenzen ins Auge.

12.12.2025

Merz: Neuer Präsident soll BND noch schlagkräftiger machen
Geheimdienste

Merz: Neuer Präsident soll BND noch schlagkräftiger machen

Der bisherige Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, löst nach neun Jahren Bruno Kahl an der Spitze des deutschen Auslandsgeheimdienstes ab. Der Kanzler schreibt ihm klare Ziele ins Auftragsbuch.

11.09.2025

Kanzleramtschef Frei: Operative Fähigkeiten des BND stärken
Geheimdienste

Kanzleramtschef Frei: Operative Fähigkeiten des BND stärken

Morgen wechselt der bisherige Botschafter in der Ukraine, Jäger, an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes. Der Koordinator der Nachrichtendienste schreibt ihm einiges ins Auftragsbuch.

10.09.2025

Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz
Ende des Westens?

Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Ist es nur ein Weckruf oder schon der Todesstoß für die westliche Wertegemeinschaft? Das transatlantische Bündnis geht schwer erschüttert aus der Münchner Sicherheitskonferenz hervor.

16.02.2025

Pistorius warnt vor hybrider Gefahr aus Moskau
Die Lage im Überblick

Pistorius warnt vor hybrider Gefahr aus Moskau

Die Vereinten Nationen in New York bieten eine Bühne, auf der die Ukraine und Russland öffentlich streiten. Präsident Selenskyj schickt einen Diplomaten dorthin, der in Deutschland gut bekannt ist.

22.12.2024