Bolsonaro nennt Brasiliens Regierung «autoritäres Regime»

Brasília (dpa) - Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro hat die Regierung des Landes nach der Anklage gegen ihn wegen des Vorwurfs des Putschversuchs als «autoritäres Regime» bezeichnet. Die Welt beobachte aufmerksam, was in Brasilien geschehe, schrieb er auf der Plattform X. Demokratische Oppositionsführer der Verschwörung zu Putschen zu beschuldigen, sei kein neues Mittel. «Jedes autoritäre Regime muss in seiner Machtgier interne Feinde erfinden, um Verfolgung, Zensur und willkürliche Verhaftungen zu rechtfertigen», behauptete Bolsonaro.