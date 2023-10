Boris Johnson heuert bei Fernsehsender an

London (dpa) - Großbritanniens Ex-Premierminister Boris Johnson (59) hat einen weiteren neuen Job. Er kündigte er an, künftig für den konservativen Fernsehsehsender GB News arbeiten zu wollen. «Ich werde bei diesem bemerkenswerten neuen TV-Sender meine ungeschminkten Ansichten über alles teilen - über Russland, China, den Krieg in der Ukraine», sagte er in einer Videobotschaft.