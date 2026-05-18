Regierungskrise in London

Britischer Vize-Premier: Starmer lehnt Abschied auf Raten ab

Innerhalb der britischen Regierungspartei Labour tobt ein Machtkampf. Zu Wochenbeginn positioniert sich einer der Vertrauten des angeschlagenen Premierministers Keir Starmer.

David Lammy spricht in einem Interview über die Regierungskrise. (Archivbild) Foto: Kin Cheung/AP/dpa
David Lammy spricht in einem Interview über die Regierungskrise. (Archivbild)

London (dpa) - Der britische Premierminister Keir Starmer lehnt seinem Vize zufolge auch einen Rücktritt auf Raten ab. Es gebe keinen Zeitplan für einen Abschied, sagte der stellvertretende Regierungschef David Lammy dem Sender Sky News. Starmer sei «die widerstandsfähigste Person», die er kenne. Er habe am Sonntag zweimal mit dem politisch angeschlagenen Premier gesprochen.

«Er hat unmissverständlich klargemacht, dass er weitermacht – im Dienste der britischen Bevölkerung», sagte der Justizminister, der vor den Folgen des Machtkampfes innerhalb der regierenden Labour-Partei warnt. Wenn dieser wochenlang fortgesetzt würde, würde die britische Bevölkerung die Partei bei der nächsten Parlamentswahl abservieren. «Das habe ich all meinen Kollegen gesagt, und ich kann das nicht genug betonen», sagte Lammy.

Starmer steht seit den für Labour desolaten Ergebnissen bei den Kommunal- und Regionalparlamentswahlen unter Druck. Etliche Abgeordnete hatten in den vergangenen Tagen seinen Rücktritt gefordert. Zuletzt trat Gesundheitsminister Wes Streeting zurück und kündigte an, Starmer in die Wahl um das Amt des Parteichefs zwingen zu wollen. Auch Manchesters Bürgermeister Andy Burnham gilt als Kandidat, dieser müsste dafür in den kommenden Wochen aber zunächst den Sprung ins Parlament schaffen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zurückgetretener Minister: Werde gegen Starmer antreten
Regierungskrise in London

Zurückgetretener Minister: Werde gegen Starmer antreten

Der jüngst von seinem Amt als Gesundheitsminister zurückgetretene Labour-Politiker Wes Streeting will Premierminister werden. In Sachen Brexit geht er deutlich auf Distanz zu seinem Ex-Chef.

16.05.2026

Der «standhafte» Premierminister: Starmer hält an sich fest
Rücktrittsforderungen

Der «standhafte» Premierminister: Starmer hält an sich fest

Wieder wird der britische Premierminister mit lautstarken Rücktrittsforderungen konfrontiert. Doch Keir Starmer hält sich an seinem Amt fest. In London kommt es zur Krisensitzung.

12.05.2026

«Im freien Fall»: Entscheidung um Premierminister Starmer
Nach dem Superwahltag

«Im freien Fall»: Entscheidung um Premierminister Starmer

Nach schweren Verlusten bei den Wahlen verliert der britische Premierminister immer mehr Rückhalt in den eigenen Reihen. Heute steht eine entscheidende Sitzung auf dem Programm.

12.05.2026

Regierungskrise in London abgewendet? - «Starmer ist Toast»
Epstein-Skandal

Regierungskrise in London abgewendet? - «Starmer ist Toast»

Die Auswirkungen des Epstein-Skandals schlagen in Großbritannien hohe Wellen. Premierminister Keir Starmer wankt, aber stürzt nicht - vorerst zumindest. Auch das Königshaus wird erschüttert.

10.02.2026

Keir Starmer ist neuer britischer Premierminister

05.07.2024