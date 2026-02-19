Auslandseinsätze

Bundeswehr reduziert Zahl der Soldaten im Irak weiter

Wegen der Lageentwicklung im Nahen und Mittleren Osten werden weitere deutsche Soldaten aus dem Irak geholt. Die Bundeswehr erklärt, der Schritt erfolge in Abstimmung mit den Partnern.

Medienberichten zufolge soll der Flugzeugträger «U.S.S. Gerald R. Ford» die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten verstärken. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Medienberichten zufolge soll der Flugzeugträger «U.S.S. Gerald R. Ford» die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten verstärken. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr hat wegen der militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran weitere Soldaten aus dem nordirakischen Kurdengebiet ausgeflogen. Dies sei in Übereinstimmung mit dem Vorgehen der Partner erfolgt, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Zuerst hatte der «Spiegel» berichtet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Insgesamt handelt es sich dabei um eine mittlere zweistellige Zahl von nicht-missionskritischem Personal», erklärte der Sprecher. Es verbleiben demnach Soldaten, um die Führungs- und Betriebsfähigkeit des multinationalen Camps in Erbil aufrechtzuerhalten.

«Für uns hat die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten immer oberste Priorität», so der Sprecher. Mit den Kräften vor Ort und den Partnern gebe es einen fortlaufenden Austausch, um schnell reagieren zu können.

Im Rahmen eines internationalen Einsatzes unterstützt die Bundeswehr den Irak unter anderem bei der Ausbildung von Soldaten. Das soll in erster Linie ein Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verhindern. Schwerpunkt ist die Kurden-Metropole Erbil im Norden des Landes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pistorius für mehr Engagement im Nahen Osten
Bundeswehr

Pistorius für mehr Engagement im Nahen Osten

Wie weiter für die Bundeswehr im Nahen Osten? Drei Tage nach dem Umsturz in Syrien bereist der Verteidigungsminister zwei Nachbarländer.

11.12.2024

USA schicken zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten
Militär

USA schicken zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten

Die USA wollen ihre Truppen im Nahen Osten verstärken. «Eine kleine Anzahl» zusätzlicher Soldaten soll entsandt werden.

23.09.2024

Zwei Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert
Bundestag

Zwei Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert

Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen vom Bundestag genehmigt und jedes Jahr bestätigt werden. So gaben die Abgeordneten erneut grünes Licht für zwei Missionen im Mittelmeer und in Ostafrika.

21.03.2024

Konflikte

USA: Weitere Verlegungen von Truppen in Nahen Osten möglich

Hunderte Soldaten bereits verlegt, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in Position - die USA rüsten im Nahen Osten auf, um ihre Truppen zu schützen und ihre Verbündeten zu unterstützen.

07.11.2023

Militär

Bundeswehr verlegt mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten

Die Bundeswehr wappnet sich für eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger. Zypern wird dabei zum Drehkreuz. Soldaten des KSK werden allerdings nach Jordanien geflogen.

28.10.2023