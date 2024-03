Cameron reist nach Berlin: «Verteidigung ausbauen»

London/Berlin (dpa) - Großbritanniens Außenminister David Cameron will heute seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock in Berlin treffen. Dabei soll es nach Angaben aus London neben dem Gaza-Krieg auch darum gehen, die Unterstützung für die Ukraine zu stärken.

Die Stadt Berlin sei eine Erinnerung an die zerstörerische Kraft des Krieges. Vor mehr als 30 Jahren habe er gesehen, wie die Mauer gefallen und Frieden wiederhergestellt worden sei. «Heute stehe ich hier wieder in einer Zeit der Gefahr und der Ungewissheit in der Welt, während Russlands illegaler Krieg gegen die Ukraine weiter wütet.»