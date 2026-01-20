Bild
Handel

China fordert in Davos mehr Austausch statt Streit

Der Handelsstreit zwischen Peking und Washington hielt die Weltwirtschaft in Atem. In Davos warnt Chinas Vize-Ministerpräsident vor einer Bedrohung des globalen Handelssystems.

China hatte seinen Vize-Ministerpräsidenten zu dem jährlichen Treffen in Davos geschickt. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
China hatte seinen Vize-Ministerpräsidenten zu dem jährlichen Treffen in Davos geschickt.

Davos (dpa) - Angesichts der Handelsstreitigkeiten mit den USA hat China beim Weltwirtschaftsforum mehr Austausch gefordert. Im vergangenen Jahr hätten die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen beider Länder einige Aufs und Abs erlebt, sagte Vize-Ministerpräsident He Lifeng in Davos. Lösungen sollten nicht durch Konfrontation, sondern durch Beratungen gesucht werden, erklärte He. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Volksrepublik sei ein Handelspartner aller Länder und kein Rivale, sagte der Chinese weiter. Parallel mahnte er in seiner Rede, dass das multilaterale Handelssystem vor ernsthaften Herausforderungen stehe. Bestimmte Nationen verstießen mit einseitigen Praktiken und Handelsabkommen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation, erklärte er, ohne einzelne Länder zu nennen. 

China hatte in der Vergangenheit immer wieder Sanktionen der EU oder Zölle der USA als einseitige Maßnahme kritisiert. He, der als Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping gilt, hatte die chinesische Delegation in den zurückliegenden Zoll-Verhandlungen mit den USA angeführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor
Pekings Exportkontrollen

China wirft den USA im Handelsstreit Panikmache vor

Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden verschärfen den Handelskonflikt zwischen mit den USA. Der Tonfall bleibt rau. Wie wirkt sich das auf mögliche Treffen aus?

16.10.2025

China will auf Vorteile im Welthandel verzichten
Handel

China will auf Vorteile im Welthandel verzichten

Es klingt technisch: China will auf eine Sonderregelung der WTO verzichten. Doch interessant ist, warum China diese Vorteile aufgeben will - und wem dieses Signal gelten könnte.

24.09.2025

Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA senken Zölle
Handelskonflikt

Kehrtwende im Handelsstreit: China und USA senken Zölle

Der Druck ist vorerst etwas raus: Für 90 Tage wollen China und die USA ihre gegenseitigen Zölle deutlich reduzieren. Woher kam das Umdenken?

12.05.2025

Entspannung im Zollstreit? China und USA optimistisch
Handelskonflikt

Entspannung im Zollstreit? China und USA optimistisch

Peking nennt die Gespräche mit den USA in Genf konstruktiv. Doch viele Details sind noch nicht bekannt. Wie geht es nun weiter?

12.05.2025

Weltwirtschaftsforum Davos: Gründer Klaus Schwab geht
Gründer verlässt WEF

Weltwirtschaftsforum Davos: Gründer Klaus Schwab geht

Es ist ein Treffen der Elite: Seit Jahrzehnten treffen sich Regierungschefs, Unternehmer und Wissenschaftler in Davos. Das Forum schien zuletzt aber weniger Beachtung zu finden. Nun geht sein Gründer.

21.04.2025