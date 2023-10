China: Militär wieder offen für Gespräche mit USA

China und die USA nähern sich derzeit wieder an, nachdem Wirtschaftssanktionen, Spionagevorwürfe und Chinas Haltung im Ukraine-Krieg die Beziehungen auf einen Tiefpunkt gebracht hatten. Militärisch hatten die beiden Atommächte seit dem Taiwan-Besuch der früheren Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August 2022 keinen Austausch mehr. Gegen Li Shangfu hatten die USA Sanktionen erhoben, was Gespräche mit ihm unmöglich machte.

Zhang Youxia schlug in seiner Rede allerdings auch harte Töne mit Blick auf Taiwan an. «Egal wer Taiwan in irgendeiner Weise von China abspalten möchte, die chinesische Armee wird dem niemals zustimmen und niemals Nachsicht üben», sagte er. Taiwan läge in Chinas Kerninteresse. Wenn Chinas Regierung gezwungen wäre, die Taiwan-Frage mit Gewalt zu lösen, werde es sich um einen rechtmäßigen und wiedervereinigenden Krieg handeln, sagte Generalleutnant He Lei der Zeitung «Global Times», Sprachrohr der Kommunistischen Partei, am Sonntag.