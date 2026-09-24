Staatsbesuch

Chinas Präsident Xi zu Staatsbesuch in den USA angekommen

Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem Besuch in Washington gelandet. Für den Chinesen ist es die erste USA-Reise seit rund drei Jahren.

Xi Jinping ist zu seinem Besuch in Washington eingetroffen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Xi Jinping ist zu seinem Besuch in Washington eingetroffen.

Washington (dpa) - Chinas Präsident Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington angekommen. Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend (Ortszeit) auf einem Militärflugplatz nahe der US-Hauptstadt. Empfangen wurde sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania.

Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump will für Xi bis Freitag ein umfangreiches Programm auffahren, inklusive Militärschau und Staatsbankett.

Für Chinas Staats- und Parteichef ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel Apec nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen.

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