Cousine warnt vor Ministeramt für Kennedy Jr.: «Raubtier»

Washington (dpa) - Die Cousine von Robert F. Kennedy Jr. hat den US-Senat eindringlich darum gebeten, ihren Verwandten nicht als Gesundheitsminister zu bestätigen. «Ihm fehlt jegliche relevante Erfahrung», schrieb Caroline Kennedy in einem Brief an die Parlamentskammer, der unter anderem von der «New York Times» veröffentlicht wurde.