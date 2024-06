D-Day-Gedenken früher verlassen: Sunak entschuldigt sich

London (dpa) - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat sich dafür entschuldigt, die Gedenkveranstaltungen zum D-Day in der Normandie vorzeitig verlassen zu haben. «Nach dem Abschluss der britischen Veranstaltung in der Normandie bin ich ins Vereinigte Königreich zurückgekehrt», teilte der 44-Jährige am Morgen auf der Plattform X mit. «Im Rückblick war es ein Fehler, nicht länger in Frankreich zu bleiben - und ich entschuldige mich.»

In der Normandie war am Vortag an die Landung alliierter Soldaten vor 80 Jahren erinnert worden. Sunak hatte an einer britischen Veranstaltung teilgenommen, eine internationale Gedenkveranstaltung mit US-Präsident Joe Biden aber ausgelassen. Stattdessen war er zurückgereist und hatte im Wahlkampf ein Fernsehinterview aufgezeichnet.

«Das ist eine absolute Pflichtverletzung»

Oppositionspolitiker kritisierten Sunak scharf. «Eines der größten Privilegien des Amts des Premierministers ist es, die zu ehren, die gedient haben, aber Rishi Sunak hat sie an den Stränden der Normandie zurückgelassen», warf ihm Ed Davey von den Liberaldemokraten vor. «Das ist eine absolute Pflichtverletzung und zeigt, warum diese konservative Regierung gehen muss.» Großbritannien wählt am 4. Juli ein neues Parlament.

Politische Kommentatoren merkten an, Sunak habe mit seiner Entscheidung seinem Kontrahenten Keir Starmer das Feld überlassen, der an der internationalen Gedenkfeier teilnahm und dessen Labour-Partei in Umfragen seit Längerem vorn liegt.