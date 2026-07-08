Nato-Gipfel

Dänemark an Trump: Grönland steht nicht zum Verkauf

Präsident Donald Trump verfolgt offensichtlich weiter das Ziel, Grönland unter die Kontrolle der USA zu bringen. Die dänische Regierungschefin hat eine klare Antwort.

US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Anreise zum Nato-Gipfel erneut Ansprüche auf Grönland angemeldet. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Anreise zum Nato-Gipfel erneut Ansprüche auf Grönland angemeldet.

Ankara (dpa) - Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hat die erneute Forderung von US-Präsident Donald Trump nach Kontrolle über Grönland scharf zurückgewiesen. Am zweiten Tag des Nato-Gipfels in Ankara sagte Frederiksen: «Grönland steht natürlich nicht zum Verkauf.» 

Die größte Insel der Welt gehört zu Dänemark, hat aber politisch sehr viel Eigenständigkeit. «Natürlich werden wir das Königreich Dänemark verteidigen», sagte sie vor der Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs.

Trump hatte nach seiner Ankunft in Ankara erklärt, dass die Insel von den Vereinigten Staaten und nicht von Dänemark kontrolliert werden sollte. Zuvor hatte ein ranghoher US-Beamter klargemacht, dass eine Übernahme Grönlands aus Sicht der USA der einzige Weg sei, um Sicherheitsrisiken rund um die Insel langfristig zu begegnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Schon Anfang des Jahres großer Streit um Grönland

Trump hatte Anfang des Jahres offen mit einer Übernahme der strategisch wichtigen Arktisinsel gedroht - und damit nicht nur den Nato-Partner Dänemark brüskiert, sondern auch Zweifel an der Geschlossenheit der größten Militärallianz der Welt und der gegenseitigen Bündnistreue geweckt. Seine Begründung: Das zu Dänemark gehörende Territorium sei sonst nicht vor Russland und China sicher - und damit auch nicht die USA.

Trumps Drohungen, zur Not auch militärische Mittel anzuwenden, nahm er letztlich zwar zurück - ebenso wie die Ankündigung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder, falls diese einem Verkauf der Insel an die USA nicht zustimmen sollten. An seinen Ansprüchen auf die Insel hielt er aber fest. Die Regierungen Dänemarks und Grönlands lehnen eine Annexion durch die USA entschieden ab. Inzwischen haben sie Gespräche mit Trumps Regierung aufgenommen mit dem Ziel, einen Kompromiss zu finden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Beamter: Übernahme von Grönland derzeit «einzige Lösung»
Vor Nato-Gipfel

US-Beamter: Übernahme von Grönland derzeit «einzige Lösung»

Mit unverhohlenen Besitzansprüchen auf Grönland schockte Trump die europäischen Verbündeten. Zwar sah er von einer gewaltsamen Übernahme ab. Den Grundgedanken finden die USA aber noch immer gut.

05.07.2026

Dänemarks Regierungschefin: «Alles tun» für Einigung mit USA
Grönland-Konflikt

Dänemarks Regierungschefin: «Alles tun» für Einigung mit USA

Eins steht für Dänemark fest: An Grönlands Grenzen dürfen die USA nicht rütteln. Auch wenn Regierungschefin Mette Frederiksen bereit ist, für eine Lösung im Konflikt um die Arktis-Insel weit zu gehen.

27.01.2026

USA: Soldaten in Europa beeinflussen Grönland-Ziel nicht
Grönland-Konflikt

USA: Soldaten in Europa beeinflussen Grönland-Ziel nicht

Donald Trump will Grönland kaufen, doch die Insel und Dänemark stemmen sich dagegen. Jetzt fliegen europäische Soldaten auf die Arktisinsel. Das Weiße Haus zeigt sich unbeeindruckt.

15.01.2026

Grönland-Streit: USA und Dänemark sprechen am Mittwoch
US-Ansprüche auf Arktisinsel

Grönland-Streit: USA und Dänemark sprechen am Mittwoch

Der seit Tagen in der Öffentlichkeit ausgetragene Streit um die US-Ansprüche auf Grönland soll nun im direkten Gespräch gelöst werden. Dänemarks Außenminister Rasmussen reist dazu nach Washington.

13.01.2026

Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungen
Besitzansprüche auf Insel

Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungen

Trump will Grönland unbedingt haben – und versetzt Dänemark und die Bewohner der Arktisinsel in Alarmbereitschaft. Für die Grönländer steht fest: «Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.»

05.01.2026