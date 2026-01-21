Bild
Weltwirtschaftsgipfel

Trumps Flugzeug muss auf dem Weg nach Davos umkehren

Die Welt fiebert gespannt Donald Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsgipfel in der Schweiz entgegen. Doch auf dem Weg dorthin kommt es zu einem unplanmäßigen Zwischenfall.

Trump startete am späten Abend (Ortszeit) nach Davos und musste zunächst umkehren. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Trump startete am späten Abend (Ortszeit) nach Davos und musste zunächst umkehren.

Washington (dpa) - Die Maschine von US-Präsident Donald Trump und seinem Team hat auf dem Flug zum Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos kehrt gemacht und sich auf den Rückweg Richtung Washington begeben. Kurz nach dem Start am späten Abend (Ortszeit) habe die Besatzung an Bord der Air Force One ein «kleines elektrisches Problem» festgestellt, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit. Aus Vorsicht kehre man daher um, lande auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington und steige in ein anderes Flugzeug um, hieß es.

Die Nachricht von der unplanmäßigen Umkehr des Flugzeugs wurde etwa eine Stunde nach dem Start der Maschine publik. Trumps Ankunft in Davos, wo er am frühen Nachmittag (Ortszeit) eine Rede halten soll, dürfte sich damit verzögern.

