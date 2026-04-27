Dinner mit Trump

Debatte über Sicherheitskonzept nach Schüssen in Washington

Die Schüsse beim Gala-Dinner mit Präsident Trump werfen viele Fragen auf - auch nach dem Sicherheitskonzept. Selbst der Angreifer soll sich über die Standards gewundert haben.

Für die Sicherheit der Veranstaltung waren unter anderem Agenten des Secret Services zuständig. Foto: Tom Brenner/AP/dpa
Für die Sicherheit der Veranstaltung waren unter anderem Agenten des Secret Services zuständig.

Washington (dpa) - Der Angriff auf eine Gala mit Präsident Donald Trump und zahlreichen Regierungsvertretern hat eine Debatte über das Sicherheitskonzept der Veranstaltung ausgelöst. Auch der US-Kongress schaltet sich nun ein. Unterdessen soll der mutmaßliche Täter heute dem Haftrichter vorgeführt werden. 

Wie die «Washington Post» und Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, stufte die Regierung das Event nicht mit der Sicherheitsstufe ein, die für ähnliche Versammlungen hochrangiger Amtsträger üblich ist. Damit seien nicht die vollen Ressourcen abgerufen worden. 

Der einflussreiche republikanische Senator Chuck Grassley setzte eine Anhörung an, um sich vom Secret Service über das Sicherheitskonzept informieren zu lassen.

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Neben Trump waren bei der Veranstaltung auch Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und viele weitere Regierungsvertreter im Raum. Auch Mike Johnson, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der in der staatlichen Rangfolge hinter dem Präsidenten und dessen Vize steht, nahm teil. 

Trump-Anhängerin Lake: Laxe Sicherheitsvorkehrungen

«Ich kann kaum glauben, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen heute Abend beim White House Correspondents' Dinner waren», schrieb MAGA-Aktivistin Kari Lake auf der Plattform X. Es habe «praktisch keine Sicherheit» gegeben, legte sie später nach. 

Der Täter, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, stürmte bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Der Verdächtige selbst soll sich laut Medienberichten in einem Manifest über die lockeren Standards gewundert haben. 

Tatsächlich mussten Gäste erst unmittelbar vor dem Ballsaal, in dem das Dinner stattfand, durch eine Sicherheitsschleuse und nicht schon beim Eintritt in das Hilton Hotel. Der geschäftsführende Justizminister Todd Blanche verteidigte das Sicherheitskonzept. Er sagte dem Sender NBC News, das Konzept habe so funktioniert wie vorgesehen. Der Angreifer sei kaum über die Sicherheitsschleuse hinausgekommen. 

Der amtierende Justizminister Todd Blanche hat das Sicherheitskonzept der Veranstaltung verteidigt. Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
Der amtierende Justizminister Todd Blanche hat das Sicherheitskonzept der Veranstaltung verteidigt.

Angreifer soll vor einem Bundesrichter erscheinen

Dem Angreifer soll heute in der Hauptstadt Washington vor einem Haftrichter erscheinen. Er soll wegen der Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt werden. Weitere Anklagepunkte dürften später folgen.

Unklar ist weiter das genaue Motiv des Täters. Nach Trumps Angaben hatte der Mann ein Manifest mit antichristlichen Ansichten verfasst. «Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst. Das steht fest, er hasst Christen», sagte Trump dem Sender Fox News.

Der amtierende Justizminister sagte, der Schütze hatte es vermutlich auf Regierungsmitglieder abgesehen. Das deckt sich mit Medienberichten über das Manifest des Schützen. Zu den antichristlichen Haltungen, von denen Trump sprach, machte Blanche in mehreren Interviews keine Angaben.

Politische Gewalt wird erneut zum Thema

Der Vorfall im Hilton weckte düstere Erinnerungen an einen blutigen Vorfall vor 45 Jahren. Seinerzeit wurde dort ein Attentat auf den damaligen Präsidenten Ronald Reagan verübt, das er schwer verletzt überlebte.

Auch Trump war mehrfach das Ziel von Attentatsversuchen. Im Sommer 2024 kam der damalige Präsidentschaftskandidat nur knapp mit dem Leben davon, als ein Attentäter bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf ihn schoss. Eine Kugel verletzte ihn leicht am Ohr. Ein Besucher starb, zwei wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet.

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