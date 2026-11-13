Nach Midterms

Demokraten streiten um Amt des Mehrheitsführers im US-Senat

Bei der US-Parlamentswahl gewinnen die Demokraten mit einem Erdrutsch-Sieg die Mehrheit im Kongress zurück. Doch der Erfolg führt zu einem Richtungsstreit.

Senator Chris Van Hollen sorgt für einen Führungsstreit bei den Demokraten in der Kongress-Kammer. (Archivbild) Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
Senator Chris Van Hollen sorgt für einen Führungsstreit bei den Demokraten in der Kongress-Kammer. (Archivbild)

Washington (dpa) - Nach dem haushohen Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen zeichnet sich eine Kampfabstimmung um den Posten des Mehrheitsführers im Senat ab. Senator Chris Van Hollen kündigte an, dass er gegen den bisherigen Minderheitsführer Chuck Schumer antreten werde.

Van Hollen sieht es als einen Richtungsstreit. Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Donald Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen ein Wirtschaftssystem, das «zugunsten der sehr vermögenden und gegen arbeitende Menschen manipuliert» sei. Dafür müsse man den Status quo ablehnen.

Schumer sieht genug Unterstützung für sich

Schumer, der bereits von 2021 bis 2025 demokratischer Mehrheitsführer im Senat war, betonte daraufhin, dass er weiterhin genug Unterstützung habe, um im Januar wieder den Führungsposten zu übernehmen.

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Die Demokraten waren in die Wahl in der vergangenen Woche mit 47 der 100 Senatssitze gegangen. Nach Siegen auch in einigen Regionen, die traditionell mit Trumps Republikanern sympathisieren, haben sie nun eine Mehrheit von 55 Sitzen - und ihre Kandidatin Mary Peltola führt im Rennen um einen weiteren Sitz in Alaska.

Im Repräsentantenhaus eroberten die Demokraten ebenfalls eine klare Mehrheit mit bisher 255 der insgesamt 435 Sitze. Einige Politiker der Partei verweisen wie Van Hollen darauf, dass die Wähler mit ihrem klaren Votum eine radikalere Politik eingefordert hätten.

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