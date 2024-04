Demonstration in Madrid für Verbleib von Sánchez im Amt

Madrid (dpa) - In Madrid haben mehr als Zehntausend Menschen für den Verbleib des linken Regierungschefs Pedro Sánchez im Amt demonstriert. Bei der Kundgebung vor der Parteizentrale der sozialistischen PSOE von Sánchez riefen die Menschen Parolen wie «Pedro, ergib Dich nicht», «Klar lohnt es sich» oder «Bleib» und schwenkten dabei rote Parteifahnen und Transparente mit der Aufschrift «Sánchez, ja, mach' weiter», wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Andere riefen «Demokratie ja, Faschismus nein» oder «Du bist nicht allein».

In der Parteizentrale tagte unterdessen das Präsidium, dessen Sitzung erstmals öffentlich übertragen wurde. Sánchez will am Montag mitteilen, ob er im Amt bleibt.