Britischer Premier bei Merz

Deutsch-britischer Freundschaftsvertrag in Kraft

Er wurde vergangenen Jahr unterzeichnet, jetzt ist er in Kraft: der deutsch-britische Freundschaftsvertrag. Er soll nach dem Brexit ein neues Kapitel in den Beziehungen beider Länder eröffnen.

Der britische Premier Andy Burnham kam zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa
Der britische Premier Andy Burnham kam zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin.

Berlin (dpa) - Mehr als sechs Jahre nach dem Brexit haben Deutschland und Großbritannien eine neue Grundlage für ihre Beziehungen geschaffen. Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Premierminister Andy Burnham setzten am Nachmittag im Kanzleramt mit dem Austausch der Ratifizierungsurkunden den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag in Kraft, der im vergangenen Jahr in London unterzeichnet wurde.

Das 27 Seiten starke Dokument wird auch Kensington-Vertrag genannt - nach dem Unterzeichnungsort, dem Londoner Stadtteil Kensington. Der Vertrag wird von einem Aktionsplan mit 17 Punkten flankiert.

Insgesamt soll damit die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik, bei der Eindämmung irregulärer Migration und der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität vertieft werden. Es sind aber auch konkrete Reiseerleichterungen wie Visafreiheit für Klassenfahrten von Schülergruppen geplant sowie eine direkte Bahnverbindung zwischen beiden Ländern.

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Merz: Gehören zusammen

Merz sprach von einem historischen Tag. Der Vertrag eröffne neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit beider Länder, nachdem Großbritannien leider die Europäische Union verlassen habe. Vor allem beinhalte er für Schülerinnen und Schüler sowie Studenten einen besseren Zugang zu beiden Ländern. «Dafür machen wir das, damit die junge Generation auch in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland als Teil der Europäischen Union und Großbritannien einfach merkt, wie gut wir Europäer zusammenarbeiten und wie sehr wir auch zusammengehören», sagte der Kanzler.

Burnham: Brauchen Zusammenarbeit von höchster Güte

Burnham stimmte zu. «In herausfordernden Zeiten, und es sind herausfordernde Zeiten, brauchen wir eine Zusammenarbeit von höchster Güte mit unseren engsten Partnern, und Deutschland ist in der Tat einer unserer engsten Partner», sagte der Premierminister. Der Kensington-Vertrag werde die Sicherheit in Europa verbessern, die Wirtschaften beider Länder wachsen lassen und den Lebensstandard der Bevölkerung erhöhen.

Der Premierminister äußerte zudem, er habe Merz die Offenheit Großbritanniens signalisiert, dass Deutschland dem Kampfjet-Programm GCAP beitritt, das die Briten gemeinsam mit Italien und Japan betreiben. «Das ist etwas, das wir in der kommenden Zeit in Zusammenarbeit mit unseren anderen Partnern, Italien und Japan, vorantreiben wollen», sagte Burnham. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekts FCAS war in diesem Sommer gescheitert.

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