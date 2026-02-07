Deutschland plant kein Generalkonsulat in Grönland

Berlin (dpa) - Anders als Frankreich plant Deutschland derzeit nicht, in Grönland ein Generalkonsulat zu eröffnen. «Die Bundesregierung wird in Grönland bereits durch einen Honorarkonsul konsularisch vertreten», heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Eröffnung eines Konsulats sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

Frankreich hatte am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet. Bereits im vergangenen Juni hatte Präsident Emmanuel Macron die Schaffung des Generalkonsulats in Nuuk angekündigt. US-Präsident Donald Trump sprach schon damals immer wieder davon, die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen.

Gespräche zwischen Dänemark und den USA für Konfliktlösung