Diplomatie

Deutschland plant kein Generalkonsulat in Grönland

Die Drohungen von US-Präsident Trump haben Grönland zuletzt viel Aufmerksamkeit beschert. Während Frankreich ein Generalkonsulat auf der Arktisinsel eröffnet, geht Deutschland einen anderen Weg.

Frankreich hat am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet - Deutschland folgt dem nicht. Foto: Li Ying/XinHua/dpa
Frankreich hat am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet - Deutschland folgt dem nicht.

Berlin (dpa) - Anders als Frankreich plant Deutschland derzeit nicht, in Grönland ein Generalkonsulat zu eröffnen. «Die Bundesregierung wird in Grönland bereits durch einen Honorarkonsul konsularisch vertreten», heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Eröffnung eines Konsulats sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

Frankreich hatte am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet. Bereits im vergangenen Juni hatte Präsident Emmanuel Macron die Schaffung des Generalkonsulats in Nuuk angekündigt. US-Präsident Donald Trump sprach schon damals immer wieder davon, die Kontrolle über das zu Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen.

Gespräche zwischen Dänemark und den USA für Konfliktlösung

Der Konflikt um Grönland hatte sich zuletzt zugespitzt, weil Trump mehrfach mit der Annexion der Arktisinsel drohte. Seine Drohung zur Not auch militärische Macht anzuwenden, nahm er schließlich zurück – ebenso wie die Ankündigung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder. In Gesprächen versuchen Dänemark und die USA, eine Lösung zu finden.

