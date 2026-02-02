Veränderte Weltordnung

Deutschland und Singapur wollen Zusammenarbeit vertiefen

Zum Auftakt seiner Reise nach Südostasien und in die Pazifikregion macht Außenminister Wadephul Station in Singapur. Deutschland ist angesichts der US-Machtpolitik auf der Suche nach neuen Partnern.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) äußert sich auf der ersten Station seiner Reise nach Südostasien und in die Pazifikregion bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Singapur, Vivian Balakrishnan. Foto: Jens Büttner/dpa
Außenminister Johann Wadephul (CDU) äußert sich auf der ersten Station seiner Reise nach Südostasien und in die Pazifikregion bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen aus Singapur, Vivian Balakrishnan.

Singapur (dpa) - Deutschland und Singapur wollen ihre Kooperation für eine regelbasierte internationale Zusammenarbeit bei Sicherheit und Handel vor dem Hintergrund einer neuen US-Machtpolitik vertiefen. «Wir erleben aktuell geopolitische Verschiebungen und Unsicherheiten. Internationale Kooperationen und multilaterale Institutionen werden infrage gestellt», sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in Singapur bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Vivian Balakrishnan. 

Deutschland und Singapur wüssten nur zu gut: «Wir verdanken unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand einer stabilen internationalen Ordnung mit verlässlichen Regeln», fügte Wadephul hinzu. 

«Die Weltordnung, wie wir sie über acht Jahrzehnte verstanden haben, ist vorbei – eindeutig vorbei», sagte Balakrishnan. Dennoch glaube er weiterhin daran, dass es eine kritische Masse an Staaten gebe, «die an eine regelbasierte Weltordnung glaubt, an Multilateralismus, an die Charta der Vereinten Nationen, an freien und fairen Handel, an wirtschaftliche Integration und an globale Lieferketten». 

Singapur bringt Freihandelsabkommen von EU und Asean ins Spiel

Singapurs Außenminister forderte Deutschland und die EU auf, ihre Zusammenarbeit mit Singapur und der ganzen Asean-Region auszuweiten. In diesem Zusammenhang brachte er ein zukünftiges Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Asean-Staatengruppe ins Gespräch. 

Wadephul wollte in Singapur auch mit Ministerpräsident Lawrence Wong Gespräche führen. Am Nachmittag (Ortszeit) wollte der Bundesaußenminister nach Neuseeland weiterreisen.

