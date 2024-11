Die wichtigsten Punkte der G20-Abschlusserklärung von Rio

Rio de Janeiro (dpa) - Beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro haben sich die Vertreter der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer bereits am ersten Tag auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Das Dokument enthält einen Minimalkonsens zu den Kriegen in der Ukraine und Nahost, aber auch eine Reihe von Themen, die Gastgeber Brasilien besonders wichtig waren: der Kampf gegen Hunger und Armut, gemeinsame Anstrengungen zum Klimaschutz und einen Passus zu einer Milliardärssteuer. Die wichtigsten Punkte im Überblick: