Der letzte Wohnsitz: Vatikan-Gästehaus Santa Marta

Rom (dpa) - Papst Franziskus lebte seit seiner Wahl 2013 im vatikanischen Gästehaus Santa Marta unweit des Petersdoms. Anders als viele Vorgänger entschied sich Franziskus gegen die für ihn hergerichtete Wohnung im Apostolischen Palast. Die Domus Sanctae Marthae, so der offizielle Name, liegt im Süden des Kirchenstaates und nah an den Vatikanischen Gärten. Franziskus hatte Santa Marta bereits zuvor als Kardinal bei Rom-Besuchen bewohnt.