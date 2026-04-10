Innere Sicherheit

Digitales EU-Grenzsystem startet überall – Passstempel passé

Mehr Daten, weniger Stempel: Das digitale Verfahren für Nicht-EU-Bürger soll nun an allen Grenzübergängen des Schengen-Raums funktionieren. Zu Deutschland hat die EU-Kommission bereits ein Urteil.

Im Schengen-Raum wurden seit der schrittweisen Einführung des neuen Systems etwa 27.000 Reisen verwehrt. (Archivbild) Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Im Schengen-Raum wurden seit der schrittweisen Einführung des neuen Systems etwa 27.000 Reisen verwehrt. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Das digitale Ein- und Ausreisesystem für Menschen ohne EU-Pass soll ab heute an allen Grenzübergängen des europäischen Schengen-Raums funktionieren. Laut EU-Kommission erfasst das Verfahren mehr Daten als bisher und bekämpft dadurch Kriminalität sowie Terrorismus. Mehrere deutsche Flughäfen haben das System schon vor einigen Monaten eingeführt. 

Das sogenannte Entry-Exit-System (EES) an den EU-Außengrenzen speichert etwa biometrische Daten, also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder. Der Stempel im Pass entfällt dagegen. Die strengeren Vorschriften für Reisende ohne die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedslands gelten künftig an allen Grenzübergängen von 25 EU-Staaten sowie von Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. In Deutschland sind besonders Flughäfen sowie Seeaußengrenzen von der Umstellung betroffen. 

Zwischenbilanz: Deutschland laut EU-Kommission «Musterschüler» 

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Die Mitgliedsländer haben das System seit Oktober 2025 schrittweise eingeführt. In manchen Staaten scheint es aber noch immer technische Probleme zu geben, wie die EU-Kommission einräumte. Deutschland sei dagegen ein «Musterschüler». Besonders an den deutschen Flughäfen sind nach Angaben der EU-Kommission durch das System bisher über 2.000 Reisen verweigert worden. 

Im gesamten Schengen-Raum wurden demnach etwa 27.000 Reisen verwehrt, mehr als 700 Personen identifizierte das Verfahren seit Oktober demnach als Sicherheitsrisiko. EU-Innenkommissar Magnus Brunner teilte mit, die digitalen Grenzkontrollen seien ein wichtiger Meilenstein für den europäischen Außengrenzschutz. 

Kritik von Fluglinien und Proteste von Lkw-Fahrern 

Insbesondere Fluglinien und Flughäfen warnen zum Teil vor längeren Wartezeiten und Störungen im Ablauf durch das neue Verfahren. Zuletzt forderte Ryanair-Chef Michael O'Leary in der Londoner Zeitung «The Times», das neue Systems erst nach der Sommersaison einzuführen. 

Anfang des Jahres protestierten Lastwagenfahrer aus den südosteuropäischen Ländern mit Grenzblockaden gegen die strenger durchgesetzten EU-Aufenthaltsregeln. Sie seien mit ihrem Beruf inkompatibel.

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