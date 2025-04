Dinner mit Trump - für eine Million US-Dollar

Palm Beach/Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump startet mit einem exklusiven Abendessen ins Wochenende: Für einen Sitzplatz beim «MAGA Inc. Candlelight Dinner» am Freitagabend (Ortszeit) in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida werden laut dem Sender CBS News stolze eine Million US-Dollar (rund 913.000 Euro) fällig.