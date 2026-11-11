Geschäftsträger einbestellt

Diplomatischer Eklat zwischen Deutschland und Myanmar

Ein Geburtstagsgruß wird zum diplomatischen Zwischenfall: Myanmars Militärführung reagiert mit einer Protestnote auf Kritik aus Deutschland. Der Vorfall ist ungewöhnlich – und politisch brisant.

Das Militär unter führung von Min Aung Hlaing regiert Myanmar mit eiserner Hand. (Archivbild) Foto: Aung Shine Oo/AP/dpa
Das Militär unter führung von Min Aung Hlaing regiert Myanmar mit eiserner Hand. (Archivbild)

Naypyidaw (dpa) - In Myanmar ist es zu einem diplomatischen Eklat zwischen der Militärregierung und Deutschland gekommen. Auslöser war eine Videobotschaft zum 75. Geburtstag des früheren Präsidenten U Win Myint, die der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in dem Krisenland, Mathias Licharz, am Sonntag veröffentlichte.

Darin hatte der deutsche Diplomat nicht nur gratuliert, sondern auch die bedingungslose Freilassung aller politisch Inhaftierten gefordert, darunter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Zudem verlangte er ein Ende des Bürgerkriegs und einen ernsthaften politischen Dialog.

Solche öffentliche Kritik - speziell von Diplomaten - kommt in dem südostasiatischen Land nur selten vor. Die Reaktion folgte prompt: Am Dienstag bestellte das Außenministerium Licharz in der Hauptstadt Naypyidaw ein und übergab ihm eine Protestnote. Die Botschaft sei eine schwere Beleidigung des Staatsoberhaupts und der mehr als 13 Millionen Wähler, die an den jüngsten Wahlen teilgenommen hätten, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Inakzeptable» Botschaft

Licharz habe sich in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt und mit seiner «inakzeptablen» Videobotschaft möglicherweise Unruhen angeheizt. Besonders pikant: Das Ministerium stellte ihm sogar frei, Myanmar zu verlassen, falls er U Win Myint weiterhin als Präsident anerkennen wolle.

Der Deutsche hatte in der Videobotschaft auch betont, dass U Win Myint trotz seiner Freilassung im April keineswegs wirklich frei sei. Er könne weder Menschen seiner Wahl treffen noch unabhängig kommunizieren. Er selbst habe monatelang vergeblich versucht, den Ex-Präsidenten zu treffen. Auch betonte Licharz, dass U Win Myint von den Vereinten Nationen weiter als legitimer Präsident von Myanmar betrachtet werde. In sozialen Netzwerken lobten viele Bürgerinnen und Bürger den Mut und die Aussagen des Diplomaten.

Ein Land im Griff des Militärs

Seit dem Putsch von 2021 befindet sich das frühere Birma in einer schweren Krise. Suu Kyi und U Win Myint wurden damals festgenommen. Die frühere Freiheitsikone (81) ist bis heute in Gewahrsam. Derweil prägen Gewalt, wirtschaftlicher Niedergang und Widerstand gegen das Militär das Land. Seit dem Umsturz hat Deutschland - wie viele andere Länder - keinen neuen Botschafter mehr nach Myanmar entsandt.

Nach einer international sehr umstrittenen Wahl wurde Armeechef Min Aung Hlaing im April vom Parlament zum Präsidenten erklärt. Kritiker und internationale Beobachter sehen darin jedoch keinen echten demokratischen Prozess, sondern eine Inszenierung zur Festigung der Militärmacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kampagne fordert Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi
Krisenland Myanmar

Kampagne fordert Lebenszeichen von Aung San Suu Kyi

Tausende Häftlinge kamen kürzlich in Myanmar frei – nicht aber Aung San Suu Kyi. Eine von ihrem Sohn unterstützte Kampagne fordert Klarheit über ihren Zustand und fragt: Lebt sie überhaupt noch?

21.04.2026

Massenamnestie in Myanmar: Früherer Präsident kommt frei
Freude im früheren Birma

Massenamnestie in Myanmar: Früherer Präsident kommt frei

Tausende Häftlinge dürfen Myanmars Gefängnisse verlassen - darunter überraschend auch der frühere Präsident Win Myint. Gibt es auch Hoffnung für Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi?

17.04.2026

Sohn von Aung San Suu Kyi kritisiert Wahl in Myanmar
Umstrittenes Votum

Sohn von Aung San Suu Kyi kritisiert Wahl in Myanmar

Seit einem Militärputsch 2021 sitzt Aung San Suu Kyi in Myanmar in Haft. Jetzt hat die Militärjunta erstmals wieder Wahlen organisiert. Der Sohn der früheren Freiheitsikone übt scharfe Kritik.

28.12.2025

Konsultationen im Dezember

Asean-Gipfel: Thailand schlägt Sondertreffen zu Myanmar vor

Die Krise in Myanmar steht beim Gipfeltreffen der Asean-Staaten erneut ganz oben auf der Agenda. Thailand fordert ein gemeinsames Vorgehen - und lädt zu Konsultationen ein.

10.10.2024

Militärjunta

Myanmar: Teilweise Begnadigung für Aung San Suu Kyi

Zweieinhalb Jahre lang war Aung San Suu Kyi von der Bildfläche verschwunden - weggesperrt von der brutalen Militärjunta in Myanmar. Nun wird sie zumindest teilweise begnadigt.

01.08.2023