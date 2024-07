DogsAtPollingStations: Tierische Wahl in Großbritannien

London (dpa) - Wahltag in Großbritannien - das bedeutet auch: Zeigt her Eure Hunde. Unter dem Stichwort #DogsAtPollingStations (#HundeAnWahllokalen) werden in den sozialen Medien - wie schon in früheren Jahren - Fotos von Hunden vor Wahllokalen gepostet. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan beteiligte sich. In einem Video, das er bei X veröffentlichte, spielte Hund Luna die Hauptrolle.