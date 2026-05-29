Ukraine-Krieg

Drohne trifft Hochhaus in rumänischer Stadt nahe der Ukraine

Der Nato-Staat Rumänien grenzt an die Ukraine. In der Stadt Galati schlägt nachts in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine Drohne ein. Auf Explosionen spezialisierte Ermittler untersuchen den Vorfall.

Woher die Drohne kam, blieb zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Uncredited/AP/dpa
Woher die Drohne kam, blieb zunächst unklar. (Symbolbild)

Galati (dpa) - Eine Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats auf Facebook mitteilte. Zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam sei auf dem Weg zum Einsatzort. 

Das Ministerium machte zunächst keine Angaben zum vermuteten Ursprung der Drohne. Russland greift das Nachbarland Ukraine immer wieder mit zahlreichen Drohnen an. Dabei gab es auch einzelne Fälle, bei denen Drohnen den Luftraum von Nato-Staaten verletzten. Ebenso gab es vereinzelt Luftraumverletzungen durch ukrainische Drohnen oder Geschosse.

Russland greift auch immer wieder den ukrainischen Donauhafen Reni in der Nähe von Galati an. In Rumänien wurden im Grenzgebiet bereits mehrfach russische Drohnentrümmer geborgen. Erst vor einem Monat war eine russische Drohne über Galati abgestürzt und traf nach Behördenangaben das Nebengebäude eines Wohnhauses. Verletzt wurde damals niemand. 

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Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur einige Kilometer entfernt.

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