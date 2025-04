Elf Tote bei Kämpfen nahe Damaskus in Syrien

Damaskus (dpa) - In Syrien sind bei heftigen Zusammenstößen in einem Vorort der Hauptstadt Damaskus nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana mindestens elf Menschen getötet worden. Bewaffnete Gruppen haben demnach seit Dienstagabend Zivilisten sowie Fahrzeuge der öffentlichen Sicherheit beschossen und einen Kontrollpunkt in dem Vorort Sahnaja angegriffen.