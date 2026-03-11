Missbrauchsring

Epstein-Akten: Polen ermittelt wegen Menschenhandels

Polnische Ermittler prüfen Hinweise aus den Epstein-Dokumenten: Wurden auch in Polen junge Frauen angeworben und ausgebeutet? Eine erste Analyse bringt einen «begründeten Verdacht».

Polen hat als eins der ersten europäischen Länder ein Gremium eingesetzt, um die Dokumente zum Missbrauchsring von Jeffrey Epstein auf polnische Spuren zu durchforschen. (Archivbild) Foto: Radek Pietruszka/PAP/dpa
Polen hat als eins der ersten europäischen Länder ein Gremium eingesetzt, um die Dokumente zum Missbrauchsring von Jeffrey Epstein auf polnische Spuren zu durchforschen. (Archivbild)

Warschau (dpa) - Die polnische Justiz hat nach einer ersten Analyse der Epstein-Akten offiziell Ermittlungen wegen mutmaßlichen Menschenhandels eingeleitet. Aus den Dokumenten ergebe sich der begründete Verdacht, dass auch in Polen junge Frauen angeworben worden seien, um sie sexuell auszubeuten. Das teilte die Landesstaatsanwaltschaft in Warschau mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Polen hat im Februar als eins der ersten europäischen Länder ein Gremium eingesetzt, um Millionen US-Dokumente zum Missbrauchsring von Jeffrey Epstein auf polnische Spuren zu durchforschen. Dem 2019 in Haft gestorbenen Sexualstraftäter waren viele Frauen zum Opfer gefallen, darunter minderjährige. Zugleich pflegte der Multimillionär Epstein weitreichende Kontakte in Politik und Wirtschaft der USA und anderer Länder.

Der Warschauer Mitteilung zufolge geht es um «nicht näher identifizierte volljährige und minderjährige Frauen, darunter auch polnische Staatsbürgerinnen». Erster Schritt der Ermittlungen seien Auskunftsersuchen an zwei andere europäische Länder. Diese wurde aber nicht genannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht
Affäre um Sexualstraftäter

Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht

Mit einiger Verspätung hat das US-Justizministerium etliche weitere Epstein-Akten veröffentlicht. Geschwärzt oder ausgespart wurde Material unter anderem zum Schutz der Opfer. Ist nun alles raus?

30.01.2026

Epstein-Fall: Angeblich plötzlich eine Million neue Akten da
Affäre um Sexualstraftäter

Epstein-Fall: Angeblich plötzlich eine Million neue Akten da

Eigentlich sollte die Öffentlichkeit schon längst alle Ermittlungsakten zum Epstein-Skandal zu Gesicht bekommen haben. Doch alles verzögert sich - und plötzlich gibt es angeblich neue Akten.

26.12.2025

Ministerium zu Epstein-Fall: Neue Dokumente aufgetaucht
Skandal um Sexualstraftäter

Ministerium zu Epstein-Fall: Neue Dokumente aufgetaucht

Eigentlich hätte das US-Justizministerium bis Freitag alle Ermittlungsakten im Epstein-Fall veröffentlichen müssen. Doch das Ganze wird sich wohl noch Wochen ziehen - angeblich wegen einer Entdeckung.

24.12.2025

Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht - und wieder gelöscht
Affäre um Sexualstraftäter

Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht - und wieder gelöscht

Die US-Regierung soll tausende weitere Epstein-Akten ins Netz gestellt haben, berichten Medien - allerdings nur für wenige Stunden. Enthalten seien unter anderem Details zu Flügen mit Donald Trump.

23.12.2025

US-Justizministerium beginnt mit Freigabe von Epstein-Akten
Epstein-Akten

US-Justizministerium beginnt mit Freigabe von Epstein-Akten

Lange hat die Öffentlichkeit darauf gewartet und Druck auf US-Präsident Donald Trump gemacht. Nun hat das Justizministerium begonnen, erste Dokumente und Fotos zum Epstein-Skandal zu veröffentlichen.

19.12.2025