Aussagen unter Eid

Epstein-Fall: Videos von Clinton-Anhörungen veröffentlicht

Was haben Bill und Hillary Clinton hinter verschlossenen Türen über ihre Kontakte mit dem Sexualstraftäter Epstein gesagt? Videoaufnahmen der Befragungen sind jetzt öffentlich.

Die Clintons sagten hinter verschlossenen Türen im Chappaqua Performing Arts Center zum Skandal um Sexualstraftäter Epstein aus. Foto: Angelina Katsanis/AP/dpa
Die Clintons sagten hinter verschlossenen Türen im Chappaqua Performing Arts Center zum Skandal um Sexualstraftäter Epstein aus.

Washington (dpa) - Die Epstein-Befragungen des früheren Präsidenten Bill Clinton und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sind veröffentlicht worden. Das US-Parlament stellte die Videoaufnahmen der stundenlangen Anhörungen von vergangener Woche online. Die Befragungen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses sollten zur politischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein beitragen.

Die Videos zeigen die unter Eid abgegebenen Aussagen der Clintons in einem Gebäude in Chappaqua im US-Bundesstaat New York, wo das Ehepaar lebt. Beide hatten betont, keine Kenntnis von Epsteins Straftaten gehabt zu haben. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste. Nennungen in den Akten allein gelten jedoch nicht als Beleg für Fehlverhalten.

Vollständige schriftliche Transkripte der Anhörungen wurden bislang nicht veröffentlicht. Demokratische Abgeordnete hatten zuletzt eine umfassende Freigabe der Unterlagen gefordert. Republikaner kündigten an, die Videoaufzeichnungen so schnell wie möglich zugänglich zu machen.

