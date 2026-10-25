US-Parlamentswahlen

Er kam persönlich: Trump hat Stimme für Midterms abgegeben

Er spricht sich gegen Briefwahl aus, machte davon aber schon selbst Gebrauch. Vor den Parlamentswahlen wählt Donald Trump einen anderen Weg.

Trump hat vorab gewählt. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump hat vorab gewählt.

West Palm Beach (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat vorzeitig seine Stimme für die Parlamentswahlen abgegeben. Mit First Lady Melania Trump erschien der 80-Jährige persönlich in einem Wahllokal in West Palm Beach in Florida. In dem US-Bundesstaat liegt Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago, wohin er zum Wochenende gereist war.

An seinem Revers trug Trump nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit der Aufschrift «voted» (abgestimmt). Kritiker hatten dem US-Präsidenten vorgeworfen, in der Vergangenheit selbst von der Briefwahl Gebrauch gemacht zu haben, obwohl er persönlich dagegen ist.

Trump wollte die Briefwahlregeln vor den Zwischenwahlen deutlich verschärfen - angeblich, um Wahlbetrug zu bekämpfen. Kritiker werfen ihm vor, damit zu versuchen, die Wählerschaft der konkurrierenden Demokraten zu schwächen, weil sie traditionell häufig per Briefwahl abstimmt.

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Trump trug nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit dem Wort «voted» (abgestimmt). Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Trump trug nach der Stimmabgabe einen Aufkleber mit dem Wort «voted» (abgestimmt).

Am 3. November finden in den USA die Parlamentswahlen statt. Alle Sitze in der Parlamentskammer Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze der Parlamentskammer Senat werden neu vergeben. Trumps Republikaner ringen darum, ihre knappen Mehrheiten dort zu verteidigen. Die oppositionellen Demokraten hoffen auf einen Sieg, um Trumps politische Vorhaben in seiner verbleibenden Amtszeit im Kongress zu erschweren.

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