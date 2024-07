Erneut Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

Gaza (dpa) - Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge weiterhin Ziele in mehreren Gebieten im Gazastreifen an. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dabei seien 16 Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden.

Israels Militär teilte mit, in der Stadt Gaza gegen Ziele der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) vorzugehen. Die israelischen Streitkräfte seien dort seit einigen Tagen im Einsatz. «Bis jetzt haben die Einsatzkräfte Dutzende Terroristen eliminiert», hieß es in einer Erklärung.

Laut Wafa kamen bei einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in der Stadt sechs Menschen ums Leben. Retter hätten danach ein Kleinkind lebend geborgen. Dem Bericht zufolge gab es zudem weitere, teils tödliche Angriffe auf die Stadt im Norden des Küstengebiets.

In mehreren Gebieten im Gazastreifen gehen die Kämpfe weiter. Dabei gibt es medizinischen Kreisen zufolge wieder Opfer.

Israels Armee muss immer wieder an Orte zurückkehren, aus denen sie vor Monaten eigentlich abgezogen war. Die Hamas kämpft mit Guerilla-Taktiken. Was wird aus den Verhandlungen über eine Waffenruhe?

Die Armee setzt eigenen Angaben nach auch ihren Einsatz in dem Viertel Schedschaija in der Stadt Gaza sowie in Rafah im Süden des Gazastreifens fort. Auch dort wurden nach Darstellung der Armee viele Terroristen getötet.