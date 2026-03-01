Nach Angriffen im Iran

Erneute Explosionen in Golfstaaten

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Chamenei kommen auch die arabischen Golfstaaten nicht zur Ruhe. Die Bewohner werden von lauten Explosionen geweckt.

Etwa in Doha waren erneut Explosionen zu hören. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Etwa in Doha waren erneut Explosionen zu hören. (Archivbild)

Doha/Manama (dpa) - Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei durch amerikanisch-israelische Angriffe sind in den arabischen Golfstaaten erneut Explosionen zu hören. Augenzeugen in der katarischen Hauptstadt Doha zufolge waren am Morgen mehrere Knallgeräusche zu hören. Der katarische Nachrichtensender Al-Jazeera meldete mindestens elf Explosionen in Doha.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch in Manama, der Hauptstadt von Bahrain wurden Explosionen gemeldet. Augenzeugen berichteten von mindestens vier lauten Knallgeräuschen. Auf Social Media wurden in dem Zuge Bilder eines getroffenen und beschädigten Hotels in Manama verbreitet. Sie ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran hat Teheran gestern mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Chamenei-Berater: Ein Trio soll Iran vorübergehend führen
Nach Tod des Religionsführers

Chamenei-Berater: Ein Trio soll Iran vorübergehend führen

Ein dreiköpfiges Gremium mit dem Präsidenten soll im Iran zunächst das Sagen haben. Schnell soll ein neuer Religionsführer bestimmt werden. Aber ist das angesichts anhaltender Angriffe realistisch?

vor 1 Stunde

Irans oberster Führer tot - Revolutionsgarden schwören Rache
Konflikte

Irans oberster Führer tot - Revolutionsgarden schwören Rache

Nach Chameneis Tötung durch die amerikanisch-israelischen Angriffe drohen Irans Revolutionsgarden mit beispiellosen Vergeltungsschlägen. Die Folgen der Eskalation für die Region sind unabsehbar.

vor 2 Stunden

Chamenei und Trump verschärfen den Iran-Konflikt
Sorge vor Eskalation

Chamenei und Trump verschärfen den Iran-Konflikt

Scharfe Worte zwischen US-Präsident Trump und Ajatollah Chamenei schüren Angst vor einer Eskalation in der Golfregion. Irans Präsident Peseschkian spricht warnende Worte.

18.01.2026

Netanjahu: Tötung Chameneis könnte Konflikt beenden
Krieg zwischen Israel und Iran

Netanjahu: Tötung Chameneis könnte Konflikt beenden

Will Israel mit seinem Krieg tatsächlich Irans Obersten Führer töten? Regierungschef Netanjahu will einen Angriff auf den Ajatollah auf jeden Fall nicht ausschließen.

16.06.2025

Hamas-Führer im Iran getötet - Drohungen gegen Israel
Nahost

Hamas-Führer im Iran getötet - Drohungen gegen Israel

Bei einem Besuch im Iran wird der Auslandschef der Hamas gezielt getötet. Teheran und die Hamas beschuldigen Israel. Viele Länder zeigen sich besorgt.

31.07.2024