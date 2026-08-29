Nahost

Erneute Gewalt in Kusra – Siedler verschanzen sich in Haus

Schon seit drei Wochen belagern radikale israelische Siedler Häuser in einem Ort im Norden des besetzten Westjordanland. Nun kommt es dort erneut zu Siedlergewalt gegen Palästinenser.

Israelische Soldaten und Krankenwagen am Ort eines neuen Angriffs israelischer Siedler in einem palästinensischen Dorf. Foto: Majdi Mohammed/AP/dpa
Israelische Soldaten und Krankenwagen am Ort eines neuen Angriffs israelischer Siedler in einem palästinensischen Dorf.

Tel Aviv/Ramallah (dpa) - In einem seit Wochen von israelischen Siedlern belagerten Dorf im Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Dutzende israelische Randalierer hätten sich in einem palästinensischen Haus verschanzt, während palästinensische Einwohner ebenfalls zugegen gewesen seien, bestätigte die israelische Armee. Es habe Berichte über gewaltsame Konfrontationen gegeben, darunter Steinwürfe auf Palästinenser. 

«Die Sicherheitskräfte, die am Tatort eintrafen, gingen zunächst gegen die Randalierer vor, um sie aus dem Haus zu entfernen und die Gruppen voneinander zu trennen», hieß es in der Mitteilung der Armee. «Damit sollten die Bewohner im Inneren des Hauses geschützt werden.» Es seien auch Fahrzeuge der israelischen Randalierer beschlagnahmt worden. Sie seien mit anderen Beweismitteln der israelischen Polizei übergeben worden und sollten im Rahmen polizeilicher Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen untersucht werden. 

Palästinensische Medien berichteten dagegen, die Siedler seien bei den Angriffen von Soldaten geschützt worden. Mehrere Palästinenser seien durch Pfefferspray verletzt worden, den Siedler gegen sie eingesetzt hätten. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, weitere Siedler seien während des Vorfalls angerückt und hätten umliegende Felder in palästinensischem Besitz in Brand gesetzt. 

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In Kusra belagern radikale Siedler seit drei Wochen mehrere Häuser palästinensischer Einwohner. Nach Angaben von Bewohnern und Aktivisten greift die israelische Armee bislang nicht wirksam dagegen ein.

Netanjahu: Randalierer zur Rechenschaft ziehen

Zu dem neuen Vorfall teilte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit, er verurteile aufs Schärfste «die kriminellen Gewalttaten, die von einer Handvoll Gesetzesbrechern verübt» worden seien. «Sie fügen der gesetzestreuen Siedlerbevölkerung großen Schaden zu, behindern die israelische Armee bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und schaden dem Ansehen Israels in der Welt.» Er erwarte von den zuständigen Behörden, dass die Randalierer so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden. 

Die USA hatten in den letzten Wochen vor allem im Zusammenhang mit Kusra die Siedlergewalt deutlich verurteilt und nach Medienberichten von Israel ein entschlosseneres Vorgehen dagegen gefordert.

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