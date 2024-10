Erste Auszüge aus Nawalnys Buch «Patriot» erschienen

Moskau (dpa) - Medien in mehreren Ländern haben erste Auszüge aus dem Buch «Patriot» des im Februar im Straflager in der russischen Arktisregion gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny veröffentlicht. Die spanische Zeitung «El País» etwa sorgte mit von Nawalny geschilderten Passagen über Foltermethoden im Strafvollzug auch in russischen Medien mit Aufsehen. Er berichtet in seiner Autobiografie, die am 22. Oktober erscheint (Fischer Verlag), auch von Vergewaltigungen von Gefangenen durch Wächter.