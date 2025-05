Erste Hilfsgüter erreichen Gaza - Kämpfe gehen weiter

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Angesichts des Vorgehens der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen und der andauernden Notlage der Zivilbevölkerung wächst der internationale Druck auf Regierungschef Benjamin Netanjahu. Nach Angaben einer israelischen Behörde erreichten zwar erstmals seit fast drei Monaten wieder Hilfsgüter das abgeriegelte Küstengebiet - aber nur in minimaler Menge. Gleichzeitig läuft Israels neue Militäroffensive weiter. Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanada sprachen am Montagabend von einer «völlig unverhältnismäßigen» Eskalation - und richteten eine Warnung an Netanjahus Regierung.