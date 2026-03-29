Katholische Kirche

Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe

Der Palmsonntag bildet den Auftakt der vorösterlichen Woche. Für Leo XIV. ist es das erste Osterfest als Papst. Ein straffer Terminplan wartet auf ihn - mit Kreuzweg und «Urbi et Orbi»-Segen.

Es ist das erste Osterfest für Leo seit dessen Wahl zum Papst. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Es ist das erste Osterfest für Leo seit dessen Wahl zum Papst.

Rom (dpa) - Für Papst Leo XIV. hat seine erste vorösterliche Woche als Pontifex begonnen. Vor Zehntausenden Menschen feierte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken die traditionelle Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz - der Gottesdienst bildet den Auftakt der Karwoche. In dieser Woche gedenken Christen des Leidens und Sterbens von Jesus Christus. Am Ostersonntag wird dann schließlich an seine Auferstehung erinnert.

Es ist das erste Osterfest für Leo seit dessen Wahl zum Papst im Mai vergangenen Jahres. Sein Vorgänger Papst Franziskus überließ vergangenes Ostern nach einem fünf Wochen langen Klinikaufenthalt wegen einer schweren Lungenentzündung zwar die liturgischen Feierlichkeiten anderen, zeigte sich aber am Ostersonntag den Gläubigen auf der Loggia des Petersdoms. Am nächsten Tag starb Franziskus im Alter von 88 Jahren an einem Schlaganfall.

Straffer Terminplan für Papst zu Ostern

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Für Leo steht in der kommenden Woche ein straffer Terminplan an. Am Gründonnerstag ist ein Gottesdienst mit der anschließenden traditionellen Fußwaschung in der römischen Lateranbasilika geplant. Wem er die Füße waschen wird, steht aber noch nicht fest. Franziskus hatte an diesem Tag immer wieder Gefängnisse besucht und Häftlingen die Füße gewaschen.

Am Karfreitag wird Leo dann am Kreuzweg am Kolosseum teilnehmen. Die Osternacht feiert er am Karsamstag am späten Abend im Petersdom. Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist dann der große Festgottesdienst am Ostersonntag. Anschließend wird der Papst von der Loggia des Petersdoms vor Zehntausenden Menschen und von Kameras weltweit übertragen den traditionellen Segen «Urbi et Orbi», also der Stadt und dem Erdkreis, spenden.

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