Ukraine-Krieg

EU beschließt neue Russland-Sanktionen – Kredit für Ukraine

Eigentlich hätten bereits im Februar neue EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft treten sollen. Mit Verspätung ist es nun so weit – und für die Ukraine gibt es weitere gute Nachrichten.

Russland versucht mit Hilfe einer sogenannten Schattenflotte, Beschränkungen für seine Ölexporte zu umgehen - die EU will das nun weiter erschweren. (Archivbild) Foto: Johan Nilsson/TT News Agency via AP/dpa
Russland versucht mit Hilfe einer sogenannten Schattenflotte, Beschränkungen für seine Ölexporte zu umgehen - die EU will das nun weiter erschweren. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Die EU hat neue Russland-Sanktionen beschlossen und den Weg für ein 90 Milliarden schweres Unterstützungsdarlehen für die Ukraine freigemacht. Einen Tag nach dem Ende der Blockade des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gab die zyprische EU-Ratspräsidentschaft den erfolgreichen Abschluss der formellen Entscheidungsverfahren für die beiden Projekte bekannt. Damit können die neuen Sanktionen in Kraft gesetzt und die Auszahlung der ersten Darlehensbeträge an die Ukraine geplant werden.

Für die Ukraine ist vor allem das Geld wichtig. Es soll dem Land die Fortsetzung seines Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und es vor einer Staatspleite bewahren. Das neue Sanktionspaket zielt unterdessen besonders darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war von Ungarn sowie der Slowakei blockiert worden.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (l) und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico blockierten gemeinsam die neuen EU-Sanktionen gegen Russland. (Archivbild) Foto: Omar Havana/AP/dpa
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (l) und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico blockierten gemeinsam die neuen EU-Sanktionen gegen Russland. (Archivbild)

Um Orban und den slowakischen Regierungschef Robert Fico zur Aufgabe ihrer Vetos zu bewegen, hatte die Ukraine am Dienstag die Wiederaufnahme des Betriebs der Druschba-Pipeline ermöglicht. Über diese wird russisches Öl über das ukrainische Staatsgebiet nach Ungarn und in die Slowakei geliefert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
EU: Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf
Ukraine-Krieg

EU: Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

Der Weg für neue Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen ist nach einer langen Hängepartie frei. Doch auch Ungarns scheidender Regierungschef kann sich noch einmal als Sieger fühlen.

22.04.2026

EU: Orban gibt Blockade von Ukraine-Hilfe und Sanktionen auf

22.04.2026

EU in Geiselhaft: Ungarn blockiert Ukraine-Unterstützung
Konflikte

EU in Geiselhaft: Ungarn blockiert Ukraine-Unterstützung

Zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine will die EU eigentlich ein klares Zeichen setzen. Scheitert das an Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban?

23.02.2026

Putin gratuliert Orban, Fico und Schröder zu Neujahr
Russlands Diplomatie

Putin gratuliert Orban, Fico und Schröder zu Neujahr

Kremlchef Putin hat kurz vor Neujahr westliche Regierungen beim Versand von Glückwünschen bewusst übergangen - bis auf ein paar markante Ausnahmen.

30.12.2024

Robert Fico ist beliebt und polarisiert zugleich
Slowakei

Robert Fico ist beliebt und polarisiert zugleich

Robert Fico wird von einem Rentner niedergeschossen. Nach einer OP ist sein Zustand weiter kritisch. Wie konnte es so weit kommen - und wer ist der slowakische Regierungschef eigentlich?

16.05.2024