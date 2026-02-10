Ukraine-Krieg

EU-Chefdiplomatin: Russland gewinnt nicht - EU kann fordern

Mehr Verluste, schwierige Rekrutierung: Russland steckt laut EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in der Klemme. Kann die EU in den Friedensverhandlungen Forderungen stellen?

«Große Enttäuschungen entstehen aus großen Erwartungen. Deshalb halte ich die Erwartungen niedrig», sagte die EU-Chefdiplomatin mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz. (Archivbild) Foto: Ronald Wittek/epa Pool/dpa
«Große Enttäuschungen entstehen aus großen Erwartungen. Deshalb halte ich die Erwartungen niedrig», sagte die EU-Chefdiplomatin mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Geheimdiensterkenntnisse deuten nach Angaben von EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nicht auf einen bevorstehenden russischen Durchbruch im Angriffskrieg gegen die Ukraine hin. «Russland gewinnt nicht. Im Gegenteil: Die Verlustraten steigen deutlich», sagte Kallas im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und anderen großen Nachrichtenagenturen. Die Regierung in Moskau stehe nun vor dem Problem, dass sie zur Rekrutierung von zusätzlichen Soldaten entweder die Zahlungen erhöhen oder eine neue Mobilmachung einleiten müsste. «Sie sind in einer schwierigen Lage», sagte sie.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Außenbeauftragte kündigte zudem an, dass sie bei den EU-Staaten dafür werben will, sich in dem von US-Präsident Donald Trump initiierten Verhandlungsprozess für deutlich weitreichendere Zugeständnisse Russlands einzusetzen. Vorschläge dazu sollten beim nächsten Außenministertreffen in knapp zwei Wochen diskutiert werden.

Kallas sieht Europäer in guter Ausgangslage für Forderungen

«Wenn die USA keine Zugeständnisse von den Russen verlangen, ist es Sache der Europäer, das zu tun», sagte Kallas. Die Russen und auch die Amerikaner müssten verstehen, dass es die Europäer für einen dauerhaften Frieden brauche, betonte sie in Anspielung auf Finanzierungsfragen und die Beteiligung an Sicherheitsgarantien. In diesem Kontext könne man europäische Zusagen an Bedingungen für Russland knüpfen. Die Ukrainer seien bereits stark unter Druck gesetzt worden, sagte sie.

Als eine mögliche Forderung nannte Kallas Beschränkungen für die militärischen Fähigkeiten Russlands. «Nicht die ukrainische Armee ist das Thema. Es ist die russische Armee, es sind die russischen Militärausgaben», sagte sie. Wer so viel für das Militär ausgebe, werde es auch wieder einsetzen müssen.

USA sollen bei neuen Russland-Sanktionen mitmachen

Mit Blick auf Gespräche mit US-Vertretern bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Kallas, sie habe keine sehr großen Erwartungen. «Große Enttäuschungen entstehen aus großen Erwartungen. Deshalb halte ich die Erwartungen niedrig», ergänzte sie.

Interessant werde aber sein, wie sich die Vereinigten Staaten bei einem am Rande der Sicherheitskonferenz geplanten Treffen der Außenminister der G7-Staaten zu den Plänen für eine Ausweitung von Maßnahmen zur Einschränkung von russischen Ölexporten positionieren. Diese sehen vor, maritime Dienstleistungen für Schiffe zu verbieten, die russisches Rohöl transportieren, und könnten die russischen Einnahmen aus Energieexporten weiter deutlich reduzieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

EU-Einigung: Irans Revolutionsgarden kommen auf Terrorliste

29.01.2026

Krieg in der Ukraine

Kallas: Hinweise auf gezielte Luftraumverletzung in Polen

10.09.2025

EU-Chefdiplomatin fordert bei Gipfel Milliarden für Munition
Krieg in der Ukraine

EU-Chefdiplomatin fordert bei Gipfel Milliarden für Munition

Mit einer Initiative für neue Ukraine-Militärhilfen im Wert von bis zu 40 Milliarden Euro ist die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vorerst gescheitert. Ganz aufgeben will sie aber nicht.

20.03.2025

EU: Warnung vor möglichem russischem Angriff ab 2028
Geheimdienste

EU: Warnung vor möglichem russischem Angriff ab 2028

Könnte Russland nach der Ukraine auch einen EU-Staat angreifen? Geheimdienste schließen das nach EU-Angaben mittelfristig nicht aus. Die Chefdiplomatin mahnt Konsequenzen an.

22.01.2025

EU-Chefdiplomatin: Ukraine-Friedenstruppe nicht ausschließen
Lage im Überblick

EU-Chefdiplomatin: Ukraine-Friedenstruppe nicht ausschließen

Während in der Ukraine ein erbitterter Krieg tobt, gibt es bereits Überlegungen für eine Nachkriegszeit. Die Frage ist, wer dann für Sicherheit sorgen könnte.

03.12.2024