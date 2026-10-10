Ringen um Billionensumme

EU-Haushaltszoff: Vorsitz präsentiert neuen Vorschlag

Mit wie viel Geld soll der nächste langfristige EU-Haushalt ausgestattet werden? Über diese Frage wird derzeit intensiv gerungen. Nun liegt ein Vorschlag vor, der Kanzler Merz nicht gefallen dürfte.

Wenn es ums Geld geht, wird es auch in der EU oft kompliziert. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Wenn es ums Geld geht, wird es auch in der EU oft kompliziert. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Im Ringen um den nächsten langfristigen EU-Haushaltsplan liegt ein neuer Verhandlungsvorschlag auf dem Tisch. Ein in Brüssel präsentiertes Konzept der aktuellen irischen EU-Ratspräsidentschaft sieht vor, den nächsten langfristigen EU-Haushalt gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission um rund 159 Milliarden Euro zu kürzen. Statt knapp 1,985 Billionen Euro soll der Finanzrahmen für 2028 bis 2034 demnach 1,826 Billionen Euro umfassen. Beide Summen sind in laufenden Preisen gerechnet, berücksichtigen also die erwartete Inflation während des siebenjährigen Finanzzeitraums.

Besonders starke Kürzungen sieht der Vorschlag in jenen Bereichen vor, mit denen die EU-Kommission künftig eigentlich mehr Geld für Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Verteidigung sowie Außen- und Entwicklungspolitik ausgeben wollte. Die traditionellen großen Haushaltsposten Agrar- und Kohäsionspolitik würden dagegen weitgehend geschont. Mit der Kohäsionspolitik sollen wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen Europas verringert werden. Sie kommt vor allem ärmeren EU-Staaten zugute.

Einigung bis Jahresende zweifelhaft

Eine Einigung über den nächsten langfristigen EU-Haushaltsplan soll eigentlich bis Ende des Jahres erzielt werden. Ob das neue Konzept einen schnellen Durchbruch in den Verhandlungen ermöglicht, ist allerdings zweifelhaft. Deutschland und weitere wichtige Nettozahlerländer wie die Niederlande, Schweden und Österreich hatten von der irischen Ratspräsidentschaft eine Kürzung des Haushaltsentwurfs um mehrere Hundert Milliarden Euro gefordert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ein EU-Diplomat kommentierte am Samstag, der irische Vorschlag sei eine Enttäuschung und nicht einmal annähernd eine mögliche Einigungsgrundlage. Der vorgesehene starke Anstieg der Ausgaben sei unbezahlbar. Indem der Vorschlag politische Prioritäten des 20. Jahrhunderts bevorzuge, versäume er es, die EU auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten. «Wir brauchen dringend mehr finanzielle Realitätsnähe und weniger finanzielles La-La-Land», sagte er.

Der EU-Haushalt wird überwiegend aus einem Anteil des Bruttonationaleinkommens (BNE) der Mitgliedstaaten finanziert. Als größte Volkswirtschaft der EU zahlt Deutschland dabei den mit Abstand größten Beitrag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Merz: Kein EU-Haushalt wäre am günstigsten für Deutschland
EU-Finanzrahmen

Merz: Kein EU-Haushalt wäre am günstigsten für Deutschland

Der Kanzler will den Haushaltsansatz der EU-Kommission um mehrere hundert Milliarden Euro senken. Um den Druck zu erhöhen, bringt er nun das Szenario eines Scheiterns der Verhandlungen ins Spiel.

05.10.2026

Ringen um neues EU-Budget: Merz drängt auf Kürzungen
Gemeinschaftsbudget

Ringen um neues EU-Budget: Merz drängt auf Kürzungen

Ein neuer Vorschlag für den nächsten EU-Haushalt sieht nur kleine Kürzungen vor - das reicht Deutschland bei Weitem nicht. Ist der Zeitplan trotzdem einzuhalten?

19.06.2026

Von der Leyen reagiert auf Kritik an Billionen-Budget-Plan
EU-Gemeinschaftshaushalt

Von der Leyen reagiert auf Kritik an Billionen-Budget-Plan

Die Europäische Kommission will rund zwei Billionen Euro für den nächsten langfristigen EU-Haushalt. Geplante Reformen der Budget-Struktur sorgen aber für Zoff. Nun gibt es einen Kompromissvorschlag.

10.11.2025

Viel Kritik an von der Leyens' Vorschlag für Billionen-Etat
Gemeinschaftshaushalt

Viel Kritik an von der Leyens' Vorschlag für Billionen-Etat

Zwei Billionen Euro soll der neue langfristige EU-Etat nach Kommissionswillen umfassen. Das Geld soll von den Staaten kommen - und über neue Abgaben wie für große Firmen. Aus Deutschland kommt Kritik.

17.07.2025

Weltklimakonferenz

Klimagipfel einigt sich auf Billionensumme für ärmere Länder

23.11.2024