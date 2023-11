EU kann an Ukraine zugesagte Munition wohl nicht liefern

Brüssel (dpa) - Die EU-Pläne für die Lieferung von einer Million Artilleriegeschosse an die Ukraine bis zum Frühjahr 2024 sind nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Scheitern verurteilt. «Die eine Million werden nicht erreicht. Davon muss man ausgehen», sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel.