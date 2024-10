EU-Parlament ehrt Venezuelas Opposition mit Sacharow-Preis

Straßburg (dpa) - Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die venezolanischen Oppositionellen María Corina Machado und Edmundo González Urrutia. «In ihrem Streben nach einem gerechten, freien und friedlichen Machtwechsel haben sie furchtlos Werte verteidigt, die Millionen Venezolanern und dem Europäischen Parlament so am Herzen liegen: Gerechtigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit», teilte das EU-Parlament in Straßburg mit.