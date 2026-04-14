Beleidigung Erdogans

Ex-Oppositionschef in Türkei zu Haftstrafe verurteilt

Jahrelang stand Kilicdaroglu an der Spitze der türkischen Opposition, aber konnte Präsident Erdogan nie besiegen. Nun wird er wegen eines alten Falls verurteilt.

Kilicdaroglu unterlag Amtsinhaber Erdogan bei den Präsidentenwahlen 2023. (Archivbild) Foto: Ugur Yildirim/Dia Images/dpa
Kilicdaroglu unterlag Amtsinhaber Erdogan bei den Präsidentenwahlen 2023. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Der ehemalige türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdargolu ist wegen Beleidigung des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu fast einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in Mersin verurteilte Kilicdargolu wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu elf Monaten und 20 Tagen Haft, wie sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf Äußerungen aus dem Jahr 2014, als Erdogan noch das Amt des Ministerpräsidenten ausübte. Details nannte der Anwalt nicht. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, der Verurteilte müsse daher zunächst nicht ins Gefängnis. 

Kilicdaroglu war mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP und unterlag Erdogan bei den Präsidentenwahlen 2023 in einer Stichwahl. Özgür Özel hatte den langjährigen Parteichef nach dessen Niederlage an der Spitze der CHP abgelöst und die Partei neu ausgerichtet. Trotz geringer Unterstützung innerhalb der CHP werden Kilicdaroglu weiter Ambitionen auf die Parteispitze nachgesagt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr fuhr die CHP unter Özels Führung einen überraschenden Erfolg ein und gewann die meisten Kommunen im Land. Seitdem wurden zahlreiche Oppositionspolitiker im Zuge von Terror- und Korruptionsermittlungen verhaftet, darunter der inzwischen abgesetzte Istanbuler Bürgermeister und Erdogan-Rivale Ekrem Imamoglu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Türkischer Oppositionschef bleibt vorerst im Amt
Verfahren um Parteitag

Türkischer Oppositionschef bleibt vorerst im Amt

Mit Spannung wurde in der Türkei eine Gerichtsentscheidung über die Zukunft der größten Oppositionspartei erwartet. Diese wurde nun vertagt. Der Druck bleibt aber bestehen.

15.09.2025

Porträts

Erdogan und Kilicdaroglu - Die Kandidaten der Stichwahl

Der türkische Präsident Erdogan muss sich erstmals einer Stichwahl stellen. Sein Herausforderer Kilicdaroglu will seinen Sieg mit aller Kraft verhindern. Wer sind die beiden Kandidaten der Stichwahl?

28.05.2023

Türkei

Wahlbehörde: Erdogan liegt vorne - Stichwahl wahrscheinlich

Bei der Türkei-Wahl läuft alles auf eine Stichwahl zwischen Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilicdaroglu am 28. Mai hinaus.

15.05.2023

Präsidentschaftswahlen

Erdogan beschimpft Oppositionsführer vor Wahl als «Säufer»

Der Ausgang bei den Wahlen in der Türkei kommende Woche ist völlig offen. Opposition und Regierung kämpfen um jede Stimme. Präsident Erdogan wird dabei zunehmend ausfallend.

07.05.2023

Türkei

Erdogan-Herausforderer um Präsidentenamt stehen fest

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Aktuellen Umfragen zufolge dürfte es ein knappes Rennen vor allem zwischen Erdogan und einem von drei Herausforderern werden.

31.03.2023